Rowerzystka potrącona w Alejach Jerozolimskich Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Wypadek we Włochach. Kierowca busa potrącił młodą rowerzystkę. Poszkodowana została odwieziona do szpitala.



Informację o zdarzeniu przekazał Lech Marcinczak, reporter tvnwarszawa.pl. - Do wypadku doszło w Alejach Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z Popularną na jezdni pod wiaduktem w kierunku wyjazdu z Warszawy - podał.

Jak mówi Marcinczak, rowerzystka pokonywała przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez kierującego busem z ukraińską rejestracją.

- Po zderzeniu kierowca uderzył jeszcze w latarnię, z której spadł klosz. Rozbił się na ulicy obok rowerzystki - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl.



Jak przekazał Marcinczak, kobieta została zabrana do szpitala. - Mężczyzna, który kierował busem był w Polsce przejazdem - poinformował nasz reporter.



Na miejscu pracowały służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarna oraz policja, które będzie wyjaśniać okoliczności wypadku.

