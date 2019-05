Informacje

Weekend z utrudnieniami fot. shutterstock / urząd miasta

Najpierw rowerzyści, później rolkarze i trzy biegi. Utrudnienia spowoduje też piknik z okazji Dnia Dziecka. W weekend czekają nas zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Najbliższe trzy dni upłyną w stolicy pod znakiem imprez plenerowych i wydarzeń sportowych.

W piątek na ulice wyjadą rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej. Przejazd rozpocznie się o godzinie 19 na placu Zamkowym i potrwa do 21. Trasa wiedzie przez trzy dzielnice: Pragę Południe, Pragę Północ i Śródmieście.

Rowerzyści przejadą przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat do Alej Jerozolimskich. Dalej skręcą w lewo w stronę mostu Poniatowskiego, którym dotrą na Saską Kępę. Przy rondzie Waszyngtona skręcą we Francuską i będą jechać ulicami Zwycięzców i Saską z powrotem do alei Waszyngtona. Przy rondzie Waszyngtona skręcą w aleję Zieleniecką. Później przejadą Targową i zjadą w aleję Solidarności. Przez most Śląsko-Dąbrowski wrócą do Śródmieścia. Następnie będą kierować się al. Solidarności, al. Jana Pawła II do Grzybowskiej i Królewską, skąd skręcą w Marszałkowską. Dalej pojadą Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską i przy placu Piłsudskiego, Ostatni odcinek to ulice Focha, Moliera, Senatorska, Miodowa i powrót na pl. Zamkowy.

Ratusz ostrzega, że na trasie przejazdu mogą występować czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zamknięte Aleje Ujazdowskie

Na sobotę planowany jest piknik z okazji Dnia Dziecka w ogrodach kancelarii premiera i Łazienkach Królewskich. W związku z tym wydarzeniem już w piątek dla ruchu kołowego zamknięte zostaną Aleje Ujazdowskie. Wyłączenie będzie dotyczyło odcinka między placem Na Rozdrożu a ulicą Bagatela.

Jak informuje ratusz, kierowcy jadący Alejami Ujazdowskimi od strony centrum na placu Na Rozdrożu będą musieli skręcić w aleję Szucha. Natomiast jadący Belwederską w kierunku centrum będą musieli skręcić w ulicę Bagatela (możliwy będzie skręt w lewo). Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. Szucha - przez pl. Unii Lubelskiej - Puławską - Goworka - Spacerową.

Objazdem będą kursowały autobusy linii 116, 166, 180, 195, 400 i 503.

Trasa Biegu Wolności fot. Urząd Miasta



Rolkarze przejadą przez wszystkie mosty

Dzień Dziecka postanowili też uczcić rolkarze. Z tej okazji organizują dwa przejazdy w ramach imprezy NightSkating.

Pierwszy z nich to krótsza trasa dla dzieci. Rozpocznie się o godzinie 19 przed pomnikiem Kopernika na Nowym Świecie. Trasa przejazdu będzie prowadziła ulicami: Krakowskim Przedmieściem - Tokarzewskiego-Karaszewicza - przez pl. Piłsudskiego - Królewską - Marszałkowską - Al. Jerozolimskimi - Emilii Plater - Świętokrzyską - Prostą - Towarową - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Grzybowską - Królewską - przez pl. Piłsudskiego - Tokarzewskiego-Karaszewicza - Krakowskim Przedmieściem.

Trzy godziny później - o godzinie 22 wystartują dorośli uczestnicy NightSkating Extreme. W sumie pokonają kilka dzielnic i 55 kilometrów.

Trasa została wyznaczona ulicami: Krakowskim Przedmieściem - Tokarzewskiego-Karaszewicza - przez pl. Piłsudskiego - Królewską - Marszałkowską - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Marymoncką - przez most Skłodowskiej-Curie - al. Kuklińskiego - Modlińską - przez most Grota-Roweckiego - Wybrzeżem Gdańskim - Sanguszki - Zakroczymską - Szymanowską - przez most Gdański - Jagiellońską - al. Solidarności - przez most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - przez pl. Bankowy - Marszałkowską - Al. Jerozolimskimi - przez most Poniatowskiego - Wybrzeżem Szczecińskim - Siwca (postój około 20 minut na błoniach PGE Narodowego) - Sokolą - Zamoście - przez most Świętokrzyski - Zajęczą - Topiel - Tamką - Kopernika - Świętokrzyską - Marszałkowską - przez pl. Unii Lubelskiej - Waryńskiego - al. Armii Ludowej - przez most Łazienkowski - Wałem Miedzeszyńskim - przez most Siekierkowski - al. Becka - al. Polski Walczącej - Nehru - Gagarina - Belwederską - Al. Ujazdowskimi - Nowym Światem - Al. Jerozolimskimi - Kruczą - Bracką - Mazowiecką+ - Królewska - pl. Piłsudskiego - Tokarzewskiego-Karaszewicza - Krakowskie Przedmieście.

Przejazd powinien zakończyć się najpóźniej o godzinie 3.

Trasa NightSkating Extreme fot. materiały organizatora

Trzy biegi

W sobotę w rejonie PGE Narodowego odbędzie się bieg The Colour Run. Biegacze wyruszą na trasę o godz. 14.30. Przebiegną jezdniami na błoniach stadionu i dalej ulicą Siwca, wokół PGE Narodowego i chodnikiem wzdłuż al. Poniatowskiego i al. Zielenieckiej. Miasteczko biegowe oraz start i meta będą zlokalizowane na błoniach stadionu.

Dwa kolejne biegi zaplanowane zostały na niedzielę. Oba mają związek z obchodami 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Rano wystartuje Sztafeta Wolności. Jej uczestnicy rozpoczną bieg o godzinie 9 sprzed gmachu Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Następnie pobiegną przez pl. Trzech Krzyży - Nowym Światem - Krakowskim Przedmieściem - Miodową - Bonifraterską - Muranowską - gen. Andersa - Mickiewicza - przez pl. Wilsona - Krasińskiego do Centrum Olimpijskiego na Żoliborzu.

Kolejna impreza - Bieg Wolności - odbędzie się w Ursusie. Start i meta biegu będą znajdowały się na placu Czerwca 1976 r., przed urzędem dzielnicy. Początek biegu wyznaczono na godzinę 13.

Uczestnicy pobiegną ulicami Hennela - przez pl. Czerwca 1976 r. - Traktorzystów.

Trasa Biegu Wolności fot. Urząd Miasta

Plac Czerwca 1976 r. będzie zamknięty dla ruchu między 7 a 15. Będzie to oznaczało objazdy dla autobusów linii 177, 228. Natomiast w trakcie biegu - między 12.30 a 13.30 - ruch zostanie wstrzymany na całej trasie. Wówczas na objazdy skierowane zostaną także autobusy linii 194 i 716.

