Rowerowy milion. Rekordowa liczba wypoÅ¼yczeÅ„ i szkolnych przejazdÃ³w

Tylko w maju rowery Veturilo były wypożyczane przez warszawiaków 1 030 332 razy. To pierwszy tak wysoki wynik w skali miesiąca w historii systemu. Rekord pobiły też dzieci, które w ramach akcji Rowerowy Maj złamały barierę miliona przejazdów.





1 040 234 - dokładnie tyle przejazdów zanotowano podczas akcji Rowerowy Maj, która w tym roku miała już swoją trzecią edycję. Zakończyła się w poniedziałek, jej dokładne podsumowanie odbędzie się w sobotę 9 czerwca, ale już teraz Pełnomocnik miasta do spraw komunikacji rowerowej poinformował o pobitym rekordzie. "Po raz pierwszy w historii kampanii dzieciaki złamały barierę miliona przejazdów" - podał w mediach społecznościowych.Rowerowy Maj to kampania, która ma zachęcać dzieci, ich rodziców i nauczycieli do podróżowania do szkoły właśnie rowerem. "Promuje styl życia i zdrową mobilność" - podkreślają urzędnicy.

W tym roku w akcji brało udział 112 szkół podstawowych ze wszystkich 18 dzielnic. W połowie maja miasto poinformowało, że liderem wyścigu jest SP 66 z Włoch. Frekwencja rowerowa w tej szkole wynosiła wówczas ponad 90 proc. Jeśli chodzi o dzielnice, na półmetku najlepiej radzili sobie uczniowie z Ursynowa i wspomnianych już Włoch. Na podsumowanie całego miesiąca trzeba poczekać jeszcze tydzień.

Milion dla Veturilo

Uczniowskie dojazdy do szkół to nie jedyny rowerowy rekord, który padł w ubiegłym miesiącu. Ponad milion wypożyczeń odnotował też system Veturilo. W maju warszawiacy wypożyczyli rower miejski aż 1 030 332 razy.

"To pierwszy raz w historii systemu" - podkreśla w mediach społecznościowych wiceprezydent Renata Kaznowska. I dodaje, że milion wypożyczeń rowerów miejskich to tyle ile pasażerów przewozi pierwsza linia metra w ciągu dwóch dni, tyle osób ile pomieści pięć tysięcy autobusów i tyle aut, ile wjeżdża do Warszawy przez dwa dni.

Rowery dla każdego

W tym roku Veturilo działa w Warszawie już po raz ósmy. Rowery ruszyły 1 marca i będą czynne do końca listopada. Może z nich korzystać praktycznie każdy. Wystarczy mieć ukończone 18 lat albo 13. W tym drugim przypadku konieczna jest jednak odpowiednia zgoda rodzica lub opiekuna. Pierwsze 20 minut jazdy tradycyjnym rowerem jest bezpłatne. Za kolejne 40 minut wypożyczenia tradycyjnego roweru trzeba zapłacić złotówkę, a za drugą godzinę - trzy złote. Trzecia godzina jazdy kosztuje pięć złotych, a czwarta i każda kolejna - siedem złotych.

Nieco inną taryfę mają rowery elektryczne. Bezpłatnie można jeździć przez 20 minut, za korzystanie od 21 minut do godziny trzeba zapłacić sześć złotych, a druga i każda kolejna godzina wypożyczenia kosztuje 14 złotych.

Krótka awaria

W sobotę rano czytelnicy tvnwarszawa.pl zgłaszali problemy m.in. z wypożyczeniem rowerów. "Nie działa żadna stacja odwiedzona przeze mnie. Nie działa też aplikacja" - napisał jeden z Reporterów na Kontakt 24.

O sprawę zapytaliśmy rzecznika Nextbike. - Musieliśmy zresetować system, dlatego około godziny 8 mogły występować pewne problemy, ale trwało to naprawdę kilka minut i wszystko wróciło do normy - powiedział nam Marek Pogorzelski.

