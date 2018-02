Informacje

Budowa nowej Rotundy PAP/Radek Pietruszka

Stalowa konstrukcja o wadze ponad 500 ton stanęła już w miejscu starej Rotundy.

Gdy jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Warszawy znikał rozwalany przez buldożery, nie wszyscy wierzyli w jego powrót. Brak był odczuwalny tym bardziej, że niemal równocześnie zniknął sąsiedni Universal. Teraz ta wyrwa powoli zaczyna się zapełniać - znad otaczającego plac budowy ogrodzenia wyłonił się wreszcie zarys nowej Rotundy. Na zdjęciach fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej zrobionych w słoneczny wtorek wygląda dosłownie tak, jakby ktoś go dorysował, ale tak naprawdę to ponad 500 ton stali, które tworzą szkielet odbudowywanego budynku.

Projekt zakłada, że Rotunda zachowa kształt, wielkość i charakterystyczne elementy - przede wszystkim "generalski" obrys dachu. Jednocześnie stanie się jednak nowoczesnym budynkiem. Stara była nie tylko przestarzała, ale też wciąż nosiła ślady poprzedniej odbudowy - tej po tragicznym wybuchu z 1979 roku.

Wykorzystują stare elementy

Informacje "Warszawiacy umówią się przed Rotundą" Nowa Rotunda połączy funkcję komercyjną i publiczną. Warszawiacy będą mogli umawiać się nie tylko przed nią, ale również wewnątrz budynku. To... WIĘCEJ »

Powojenny modernizm

Nowy budynek ma pełnić zarówno funkcję komercyjną, jak i publiczną. "Funkcje bankowe (...) zostaną zlokalizowane na parterze i w podziemiu. Przestrzenią publiczną będzie Salon Miejski obejmujący pierwsze piętro budynku. Ponad 500 mkw. umożliwi realizację złożonych przez mieszkańców Warszawy pomysłów, takich jak między innymi: multimedialny punkt informacji, miejsce odpoczynku - spotkań, galeria sztuki, kawiarnia" – czytamy w komunikacie biura prasowego PKO BP.Początkowo zakładano, że nie zostaną wykorzystane żadne z części starego budynku. W marcu zeszłego roku stołeczny konserwator wstrzymał jednaki rozbiórkę, próbując doprowadzić do wpisania do rejestru zabytków. Nie udało się do to, ale zadecydowano, że pewne elementy oryginalnej budowli znajdą się w nowym projekcie.

Rotunda została oddana do użytku w 1966 roku. Koncepcja budynku powstała w latach 60. jako zwieńczenie Pasażu Wiecha, w ramach projektu Ściany Wschodniej, czyli zabudowy wschodniej strony ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Świętokrzyską. Zabudowa tego terenu stanowi jeden z najważniejszych przykładów powojennego modernizmu w Polsce.

15 lutego 1979 roku w budynku Rotundy wybuchł gaz, zginęło 49 osób, a ponad 110 zostało rannych. O odbudowie gmachu PKO władze zadecydowały tuż po eksplozji.

Otwarcie zmodernizowanej Rotundy nastąpiło 27 października 1979 roku.

Wyburzanie Rotundy Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

1/6 Budowa Rotundy fot. PAP/Radek Pietruszka 2/6 Budowa Rotundy fot. PAP/Radek Pietruszka 3/6 Budowa Rotundy fot. PAP/Radek Pietruszka 4/6 Budowa Rotundy fot. PAP/Radek Pietruszka 5/6 Budowa Rotundy fot. PAP/Radek Pietruszka 6/6 Budowa Rotundy fot. PAP/Radek Pietruszka











PAP/kz/r