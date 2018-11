Rosomak, Rak, Poprad i Langusta. Wojskowe pojazdy na czele marszu

Informacje



W niedzielę przed marszem państwowym wojsko zacznie formować kolumnę o godzinie 12 - poinformowało Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Wtedy w okolicy ronda Dmowskiego rozstawione zostaną pojazdy wojskowe. Żandarmeria będzie wspierać policję w zabezpieczeniu wydarzenia.

Jak poinformowało Centrum Operacyjne MON, w niedzielę pojazdy wojskowe będą ustawiane w okolicy ronda Dmowskiego - miejsca rozpoczęcia marszu - około godziny 12. Za formowanie wojskowej części kolumny, która weźmie udział w marszu państwowym, odpowiada Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Na miejsce zbiórki marszu zostaną przetransportowane kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta.

Żołnierze i wojskowa orkiestra

Ponadto Siły Zbrojne RP w marszu reprezentować będzie kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa oraz żołnierze wszystkich formacji. MON zapewnia, że kolumny wojskowe biorące udział w marszu nie będą miały "zadań związanych z blokowaniem kogokolwiek, czy utrudniania uczestniczenia w marszu". Za kolumnami wojskowymi i pododdziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu.

Za sformowanie cywilnej kolumny marszu i zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników oraz mieszkańców stolicy odpowiadać będzie Komenda Stołeczna Policji.

Policjantów wpierać będą, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego żołnierze Żandarmerii Wojskowej. MON nie podaje liczby żołnierzy ŻW skierowanych do zabezpieczenia marszu. Ta informacja jest niejawna - poinformowało Centrum Operacyjne MON. - Żandarmeria standardowo wspiera policję przy uroczystościach państwowych - podkreśliło MON.

Dwa marsze czy jeden?

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki ustalili, że 11 listopada w Warszawie zostanie zorganizowany "wspólny biało-czerwony marsz", po tym, gdy w środę prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji w stolicy marszu, który organizują Młodzież Wszechpolska, ONR i Ruch Narodowy.

Marsz zapowiedziany po spotkaniu prezydenta i premiera - zgodnie z ustaleniami - będzie miał charakter uroczystości państwowej, organizowany będzie przez rząd, a objęty patronatem przez prezydenta. Ma się rozpocząć o godz. 15 na rondzie Dmowskiego.

W czwartek rano organizatorzy marszu narodowców odwołali się do sądu od decyzji prezydent Warszawy o zakazie organizacji tego marszu, a wieczorem tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił tę decyzję. Ratusz złożył zażalenie na to postanowienie. Sąd Apelacyjny ma 24 godziny na jego rozpatrzenie, gdy dotrą do niego dokumenty z SO.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz mówił wcześniej w piątek w TOK FM, że Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada, rozpocznie się o godz. 14 na rondzie Dmowskiego. Na uwagę, że w tym czasie w tym miejscu będą już zabezpieczenia marszu organizowanego przez rząd pod patronatem prezydenta, odpowiedział: "Pana prezydenta na pewno zapraszamy na nasz marsz".

Transporter rosomak (zdjęcie ilustracyjne) fot. Jurij / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

