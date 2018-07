Informacje

Rolnicy spotkali się placu Konstytucji, skąd przeszli ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Spore utrudnienia

Protest spowodował ogromne korki w okolicy. Jak wynika z map Google, kierowcy stanęli między innymi na Marszałkowskiej, Mokotowskiej, Pięknej i na Trasie Łazienkowskiej. Zablokowano przejazd placem Konstytucji, wiele autobusów pojechało objazdami.

Przed utrudnieniami ostrzega również Zarząd Transportu Miejskiego

"W związku z czasowym zamykaniem ulic: BELWEDERSKA, Al.UJAZDOWSKIE, NOWY ŚWIAT, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, ŚWIĘTOKRZYSKA, AL.JEROZOLIMSKIE występują utrudnienia w kursowaniu autobusów. Autobusy są kierowane na najbliższe przejezdne ciągi komunikacyjne" - podaje ZTM.

Niskie ceny skupu

W demonstracji uczestniczą między innymi sadownicy i producenci wieprzowiny. Organizatorzy chcą poprzez protest zwrócić uwagę na zły stan polskiego rolnictwa. Informują, że cena ziemniaków u rolnika wynosi 20 groszy za kilogram, a w sklepie kosztują około dwa złote.

W związku z manifestacją, apel do sadowników wystosował Związek Sadowników RP. "Nie możemy pozwolić, aby nasze gospodarstwa upadły, a rodziny pozostały bez środków do życia" - napisano w apelu.

Sadownicy w tym tygodniu wystosowali też apel do premiera Mateusza Morawieckiego "o natychmiastową reakcję i bardzo pilne spotkanie" w związku "z dramatyczną sytuacją sadowników spowodowaną katastrofalnie niskimi cenami owoców".

"Niskie ceny owoców do przetwórstwa, poczynając od maliny poprzez jabłka, wiśnie i inne owoce miękkie są niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione. Jest to ze strony przetwórców bezzasadne wykorzystywanie przewagi nad sadownikami, którzy potrzebują pieniędzy np. na zapłacenie za rwanie. Związek Sadowników RP uważa, że jest to sytuacja patologiczna, która służy czerpaniu nadmiernie wygórowanych korzyści podmiotom przetwarzającym owoce" - napisali w apelu. Sadownicy domagają się podwyższenia cen za owoce kierowane do przetwórstwa.

Zgromadzenie ma się zakończyć około godziny 16.

KOD przed Sejmem

W tym samym czasie przed Sejmem protestował Komitet Obrony Demokracji. Manifestacja miała związek ze Zgromadzeniem Narodowym, zwołanym z okazji 550. rocznicy Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100-lecia odzyskania niepodległości na Zamku Królewskim.

Wcześniej protestujący byli również na placu Zamkowym.

Zdjęcie na stronie głównej: PAP/Jakub Kamiński

PAP/kz/pm/ran/b