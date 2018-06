Rok temu zapowiadał rezygnację. Teraz zmienia zdanie i stawia ultimatum

Informacje

Patryk Jaki to oficjalny kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy. Jeszcze zanim otrzymał nominację, był pytany w Radiu Zet, czy zrezygnuje z komisji do spraw reprywatyzacji, gdyby startował w jesiennych wyborach samorządowych.

- Nie wykluczam takiego teoretycznego scenariusza.(...) 99 procent na dzisiaj jestem zdecydowany, żeby nie kandydować, a gdyby tak się stało, to zrezygnuję z komisji (do spraw reprywatyzacji – red.) – powiedział Jaki w rozmowie z Konradem Piaseckim 27 czerwca ubiegłego roku.

W ostatnią sobotę, już jako oficjalny kandydat, zmienił jeden szczegół tej deklaracji. Podczas spotkania z dziennikarzami wspomniał o warunku

"Wszyscy rezygnujemy"

- Jeżeli rezygnujemy z funkcji publicznych, to wszyscy rezygnujemy. W związku z powyższym apeluję: jeżeli Rafał Trzaskowski (kandydat PO i Nowoczesnej - red.) zrezygnuje ze swojej funkcji publicznej jaką pełni, to znaczy z mandatu posła, ja wtedy złożę funkcję przewodniczącego komisji reprywatyzacyjnej - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Do tych słów Jakiego odniósł się, trochę naokoło, Rafał Trzaskowski. - Oczywiście lepiej byłoby, żeby (komisja reprywatyzacyjna - red.) nie była używana w sposób polityczny. Lepiej byłoby, żeby ci, którzy są zaangażowani w kampanię wyborczą, w momencie, kiedy się zacznie, zrezygnowali z tych funkcji. Ja nie apelowałem do pana ministra, żeby zrezygnował z bycia ministrem i bycia posłem. Miejmy nadzieję, że nie będzie używał ministerstwa do wspierania swojej kampanii wyborczej - przekonywał kandydat PO i Nowoczesnej.

Dodał, że rozmawiał z Pawłem Rabiejem, który miałby być u jego boku wiceprezydentem, żeby w momencie rozpoczęcia kampanii wyborczej zrezygnował z uczestnictwa w komisji reprywatyzacyjnej.

Próbowaliśmy dziś skontaktować się z Trzaskowskim, żeby zadać dodatkowe pytania, ale nie udało się nam z nim porozmawiać.

Odda jedną funkcję za jedną funkcję

O rezygnację z funkcji publicznych Patryk Jaki był pytany również podczas swojej wtorkowej konferencji. – Rafał Trzaskowski rezygnuje z mandatu posła, ja rezygnuję z funkcji przewodniczącego komisji weryfikacyjnej – zapowiedział.

Chwilę później usłyszał pytanie, czy również z dwóch pozostałych funkcji (wiceministra sprawiedliwości i posła). Stwierdził, że z nich nie zrezygnuje. Zapewnił, że te funkcje są po to, by pomagać ludziom.

- W ogóle nie wiem, dlaczego w Polsce powstaje tego typu problem. Czy państwo wiedzieliście, żeby gdzieś na świecie jacyś politycy, którzy pełnią funkcje publiczne, dostali mandat w wyborach demokratycznych, rezygnowali z funkcji publicznych dlatego, że jest kampania wyborcza? - odpowiedział pytaniem Jaki.

Dodał, że wszystko jest - jego zdaniem - średnio poważne. - Ale dobrze przyznaję, moja też jest wina, że wchodziłem w tego typu dyskusje. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Platformie zależy, żebym zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji z jednego powodu. Dlatego, że ciągle stoi po stronie mafii reprywatyzacyjnej - mówił Jaki.

Więcej kandydatów

Do tej pory kandydowanie w wyborach na prezydenta Warszawy ogłosili też Jakub Stefaniak (z poparciem PSL), Jacek Wojciechowicz (były polityk Platformy Obywatelskiej i były wiceprezydent miasta, odpowiedzialny między innymi za inwestycje) , a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada tego roku. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.

PAP/ran/mś