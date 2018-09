Rodziny na buspasy - postulat ludowców

Informacje

Udostępnienie buspasów dla rodzin "3 plus", aby mogły łatwiej dowozić rano dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków zaproponował w sobotę kandydat PSL na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak. Ludowcy chcieliby także debaty tak zwanych "jedynek" o reprywatyzacji w stolicy.

Stefaniak przypomniał, że 1 czerwca zaproponował wprowadzenie w stolicy Karty Parkingowej Warszawskiej rodziny, która dałaby możliwość bezpłatnego parkowania samochodu służącego do przewozu dzieci.

W sobotę "rozbudował" tę propozycję o możliwość korzystania przez rodziny "3 plus" z buspasów. Obowiązywałoby to w godzinach porannych, podczas dowożenia dzieci do szkoły.

Propozycję poparł kandydat PSL do Rady Miasta Maciej Kluczyński, który na spotkanie z dziennikarzami przybył z córkami.

Kluczyński przyznał, że nie ma już problemu z dowozem córek, gdyż są uczennicami szkół podstawowych, jednak - jak podkreślił - "są rodzice, także wśród mich znajomych, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym i w związku z tym muszą często dzieci dowozić do przedszkoli zlokalizowanych w innych dzielnicach".

- Dlatego wyszliśmy z takim pomysłem w ramach Karty Warszawskiej Rodziny, żeby pozwolić takim rodzinom (…) korzystać z buspasów, żeby to im ułatwiło dojazd, żeby dzieci w spokoju mogły ten poranek spędzić razem z rodzicami - mówił. W jego ocenie jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodzin.

Początek drogi

Stefaniak zaznaczył, że to jest dopiero "początek drogi wdrażania systemowych rozwiązań, które poprawią komfort życia mieszkańców Warszawy".

Kandydat PSL nawiązał również do planowanej debaty prezydenckiej. Przypomniał, że ludowcy chcą, by poza tą debatą odbyła się druga - debata kandydatów na radnych. Stefaniak zaproponował przeprowadzenie debaty o reprywatyzacji w Warszawie z udziałem tzw. "jedynek", czyli kandydatów do Rady Miejskiej startujących z numerem pierwszym.

Dr Bartłomiej Opaliński, wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej, który z ramienia PSL uczestniczył w rozmowach z innymi sztabami, ujawnił, że ten postulat ludowców spotkał się "z powszechną aprobatą".

- Myślę, że to będzie dobre pole do popisu dla kandydatów i jednocześnie mieszkańcy Warszawy będą mogli ocenić, jak kandydaci do Rady Miejskiej zapatrują się na tak palący, pilny problem, jakim jest reprywatyzacja - podkreślił Opaliński.

Stefaniak zwrócił uwagę, że "prezydent bez Rady (Miasta) niewiele może" i wyraził nadzieję, że ta propozycja PSL zostanie przyjęta.

PAP/mś