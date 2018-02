Rodzinne struganie karmników

Informacje

I starsi, i młodsi mogli mogli spróbować swoich sił w… stolarce. Specjalne rodzinne warsztaty zostały zorganizowane na Ursynowie. - To dobry sposób rozwój umiejętności manualnych, a przy okazji pobudzenie wrażliwości na los ptaków - przekonywali organizatorzy. Efektem końcowym pracy miał być bowiem karmnik.





"To nie praca, a zabawa"

- Zwołaliśmy warsztaty związane z ręcznymi pracami dla dzieciaków, czego brakuje teraz w szkołach i przedszkolach - mówi Mateusz Tecko, jeden z organizatorów. Wyszli z inicjatywą i zajęcia stolarskie zorganizowali na Ursynowie, bo tu - jak przyznają - jest pełno dzieciaków i rodziców, którym też brakuje takich zajęć.

Maluchy mogły nauczyć się czegoś, czego nie nauczą się w domu. Starsze budowały karmniki z drewna, posługując się podstawowymi narzędziami stolarskimi. Młodsi mieli alternatywę w postaci kartonowych elementów i akcesoriów plastycznych.



Pracy nie brakowało.



- Ale to nie jest ciężka praca, to raczej zabawa i nauka - przyznała jedna z uczestniczek warsztatów. - Najbardziej chodzi o to, żeby się starać. Jak się coś źle zrobi, to trzeba to naprawić - dodała rezolutnie.



Zadowoleni byli też rodzice. - To fajna alternatywa, żeby wyjść z domu i zrobić z dzieckiem coś nowego - powiedziała jedna z mam.

