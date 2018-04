Rocznica tragedii smoleńskiej. "To marsz ostatni, doszliśmy do celu"

Informacje



Odsłonięcie pomnika smoleńskiego oraz kamienia w miejscu monumentu Lecha Kaczyńskiego były kulminacyjnym momentem obchodów ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wieczorem politycy i rodziny ofiar spotkali się na mszy w archikatedrze świętego Jana. Potem przeszli przed Pałac Prezydencki.

21.30 Po krótkiej modlitwie marsz ruszy na plac Piłsudskiego. Wcześniej nastąpiło symboliczne przekazanie krzyża, który ma stanąć przy pomniku ofiar katastrofy.

21.22 "Pamiętam tamten wieczór pod Pałacem 10.04.2010 i następne. Morze zniczy, morze kwiatów, morze Ludzi i łez. Dziękuję że byliście wtedy dla Nich, że pamiętaliście i pamiętacie. Niech pozostaną w naszej pamięci na zawsze" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

21.20 Jarosław Kaczyński podziękował też wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację miesięcznic smoleńskich oraz Antoniemu Macierewiczowi za pracę w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy.



- Część spraw została wyjaśniona, droga do wyjaśnienia innych jest otwarta, w życiu społecznym rzadko się zdarza, by cele można było osiągnąć w 100 procentach. My osiągnęliśmy tak wysoki procent tych celów, że mogę powiedzieć: zwyciężyliśmy - przemawiał.

- Za chwilę pójdziemy pod pomniki, to będzie uwieńczenie naszego zwycięstwa, warto było, przysłużyliśmy się ojczyźnie, godności Polaków - zapowiedział Jarosław Kaczyński.

21.14 - Tyle marszów ile ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest to marsz ostatni, kończymy, przede wszystkim dlatego, że doszliśmy do celu. Tam już odsłonili pomnik smoleński, niedaleko stąd, w pięknym miejscu - powiedział Jarosław Kaczyński.



Zaznaczył, że tylko "względy techniczne" spowodowały, że usytuowany w pobliżu monument Lecha Kaczyńskiego, dziś nie został jeszcze odsłonięty. Jak mówił prezes PiS, stanie się to najprawdopodobniej 10 listopada.

21.12 Rozpoczęło się przemówienie prezesa PiS

21.05 Uczestnicy marszu wypełnili Krakowskie Przedmieście między Pałacem Prezydenckim a placem Zamkowym. Oczekują na przemówienie Jarosława Kaczyńskiego.

20.40 Marsz pamięci ruszył przed Pałac Prezydencki. Tam przewidziane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czoło marszu niesie transparent: "Smoleńsk - pamiętamy". Jest też kilkudziesięciometrowa biało-czerwona flaga. Jego uczestnicy skandowali m.in.: "Jarosław, Jarosław", "Chwała bohaterom". Uczestnicy marszu niosą biało-czerwoną flagę.

20.35 Ludzie zgromadzeni na placu Zamkowym oglądają na telebimie transmisję wieczornej mszy świętej z archikatedry św. Jana Chrzciciela, odprawianej w intencji ofiar katastrofy.

Zgromadzeni na Placu Zamkowym oglądają transmisję mszy fot. PAP/Marcin Obara

20.30 Na placu Piłsudskiego oraz na Krakowskim Przedmieściu, w okolicy kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego gromadzą się uczestnicy kontrmanifestacji. "To już najprawdopodobniej ostatnia Kontrmiesięcznica. 25 razy stanęliśmy naprzeciw Kaczyńskiego dziesiątego każdego miesiąca. Swoimi manifestacjami doprowadziliśmy do tego, że PiS zmienił ustawę o zgromadzeniach, a policja co miesiąc fortyfikuje centrum Warszawy" - pisali jeszcze przed wydarzeniem.

Wcześniej, w Ogrodzie Saskim protestowało kilkadziesiąt osób z organizacji Obywatele Solidarni w Akcji (OSA) i Fundacji Wolni i Równi.



Trzymali transparenty z napisami: "Plac Piłsudskiego, nie Kaczyńskiego", "Tu wolna jest Warszawa, tu człowiek ma prawa", "Warszawski lud śpiewa: te schody nie wiodą do nieba". Wznosili okrzyki "Nie ma nic wiecznego na pl. Piłsudskiego", "Samowola budowlana musi być rozebrana".

Kontrmanifestacja na Krakowskim Przedmieściu fot. Leszek Szymański / PAP

20.20 - Jestem wdzięczny wszystkim oddającym hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, wszystkim, którzy - niezależnie od swoich przekonań - odważnie bronią fundamentów, z których wyrastamy - mówił bp Michał Janocha podczas mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w warszawskiej archikatedrze św. Jana.

Biskup dziękował m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz pozostałym przybyłym na mszę, za to, że oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. - Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim tutaj obecnym i nieobecnym politykom, ludziom kultury, wszystkim odpowiedzialnym za kształt naszego kraju, którzy niezależnie od swoich przekonań i sympatii odważnie bronią fundamentów z których wyrastamy, bronią tożsamości polskiego narodu, a tym samym tożsamości Europy narodów - podkreślił bp Janocha, który jest biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

Jak przypomniał, w Smoleńsku zginęli m.in. przedstawiciele największych politycznych ugrupowań, cywile oraz duchowni. - Reprezentacja nas, narodu. Tego dnia Polska utraciła prezydenta i znaczną część politycznych elit. Zginęli, bo chcieli oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w Katyniu - dodał duchowny.

19.00 W archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście rozpoczęła się msza w intencji osób, które osiem lat temu zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem.

W mszy celebrowanej przez biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Michała Janochę, uczestniczą m.in.: prezydent Andrzej Duda, jego małżonka Agata Kornhauser-Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele - wicepremier Beata Szydło, szef MSZ Jacek Czaputowicz, szef MON Mariusz Błaszczak, minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska oraz przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.

Msza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i modlitwą za zmarłych oraz słowem wstępnym proboszcza parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ks. prałata Bogdana Bartołda. Duchowny podkreślił, że wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. "pozostawiają w naszych sercach niezabliźnioną ranę", wówczas bowiem zginęło 96 osób, które oddały "swoje życie w służbie ojczyźnie".

Po zakończeniu mszy zaplanowano marsz, który przejdzie przed Pałac Prezydencki. Tam przewidziane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

17.00 O godzinie 19 w bazylice św. Jana Chrzciciela przy Świętojańskiej odbędzie się msza święta w intencji ofiar katastrofy. Po niej z placu Zamkowego ruszy marsz pamięci - przed Pałac Prezydencki. Organizatorzy przewidują, że zebrani dojdą tam około 20.15. Przed pałacem przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

16.30 Tymczasem Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega przed utrudnieniami w ruchu. Autobusy linii E2, 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 kursują na trasach objazdowych.





16.24 Zakończyły się uroczystości związane z udziałem władz państwowych. Zgromadzeni wracają z okolic budynku Garnizonu Warszawa bliżej pomnika. Na godz. 16.30 na placu Piłsudskiego zaplanowano koncert.

16.07 Rozpoczęło się przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. - To byli ludzie, którzy mieli przed sobą jeszcze lata służby dla Polski - mówił.

- Katastrofa smoleńska to tragiczny moment, najstraszliwszy dla rodzin ofiar, ale straszliwy dla całej Polski, bo zginęli ludzie, którzy odrodzoną Polskę budowali i co do których mieliśmy nadzieję, że będą ją budowali jeszcze przez lata – wspominał.

Prezydent zwrócił uwagę, że pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej jest "nasz wspólny". - Wierzę, że będzie nas jednoczył niezależnie od poglądów, barw politycznych, bo on jest wszystkich i dla wszystkich -stwierdził. WIĘCEJ NA TVN24.PL

16.00 Przemawia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - To pomnik pamięci, godności, wierności, jest tam 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, bez funkcji, 96 Polek i Polaków, osób, które wybrały się do Katynia, by podtrzymać pamięć, to już jest wystarczający powód, by ten pomnik tu stanął – mówił.

- Przyszedł ten dzień, na który czekaliśmy, dzień odsłonięcia pomnika ofiar. Tu, tuż obok stanie prawdopodobnie w listopadzie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Zapytajmy, jaki jest sens tych wydarzeń? Jaki jest sens tego pomnika, który jest o kilkadziesiąt metrów stąd? Pomnika pamięci, pomnika godności, pomnika wierności - przemawiał Kaczyński. Podziękował też za odwagę autorowi projektu pomnika Jerzemu Kalinie. WIĘCEJ NA TVN24.PL

Wystąpienie prezesa PiS przerywały okrzyki "Jarosław" i "Dziękujemy".

Na placu Piłsudskiego przemawiali Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda fot. PAP/Jacek Turczyk

15.54 Przed budynkiem Garnizonu Warszawa odsłonięty został kamień w miejscu, gdzie powstanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego - podaje PAP.

15.45 Rozpoczęło się składanie wieńców przed pomnikiem. Pierwsi kwiaty złożyli przedstawiciele rodzin smoleńskich, po nich prezydent Andrzej Duda, wreszcie premier Mateusz Morawiecki z zastępcami.

15.40 Pomnik poświęcił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. - Módlmy się o to, żeby ten pomnik nas wszystkich jednoczył - mówił duchowny. - Niech ten pomnik przemawia do wszystkich pokoleń. Niech zmusza przychodzących do zadumy, uczy działania dla dobra wspólnego. Niech odchodzą stąd ludzie mocniejsi, napełnieni nową nadzieją - apelował Nycz.

15.35 Przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskich odsłoniły pomnik. Wśród nich byli Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska i jej córki. Pomagali im harcerze. Chwilę później zabrzmiał sygnał Wojska Polskiego.

Pomnik smoleński odsłonięty fot. PAP/Jacek Turczyk

15.32 Uroczystości na placu Piłsudskiego zaczęły się od odegrania i odśpiewania hymnu państwowego.

15.20 "Życie 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, w tym Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki, było najlepszym świadectwem i przykładem niezrównanego patriotyzmu oraz służby drugiemu człowiekowi. Cześć Ich Pamięci!" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że 10 kwietnia "na zawsze pozostanie dniem zadumy nad polskim losem".

15.12 Paweł Łukasik z TVN24, który jest na miejscu opisuje, że plac Piłsudskiego powoli się zapełnia. Zaznacza przy tym, że wejście na uroczystość wymaga specjalnych wejściówek.

Łukasik przypomina też, że kilkadziesiąt metrów dalej odbędą się też uroczystości pod wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Lecha Kaczyńskiego. ​

15.04 "W związku z wyłączeniem dla ruchu ul. Królewskiej w rejonie pl. Piłsudskiego oraz ul. Kredytowej i Mazowieckiej, autobusy linii 128 i 175 zostały wycofane z pl. Małachowskiego i skierowane na następujące trasy objazdowe: SZCZĘŚLIWICE / LOTNISKO CHOPINA - ... - Nowy Świat - Świętokrzyska – NOWY ŚWIAT 03" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

14.50 "W Smoleńsku zginęli zarówno moi przyjaciele, jak i polityczni rywale. Zginęli wspaniali ludzie, dla których ojczyzna była najważniejsza. Trudno czcić ich pamięć w pękniętej na pół Polsce, w hałasie partyjnego wiecu i głupstw. Dziś jest czas wspomnień, a Zmarli zasłużyli na spokój" - podkreślił we wtorek na Twitterze lider PO Grzegorz Schetyna, wspominając ofiary katastrofy smoleńskiej.

14.30 Trwają przygotowania do odsłonięcia pomnika smoleńskiego, które zaplanowano na godzinę 15.30. Na placu Piłsudskiego gromadzą się mieszkańcy.

- Pomnik na razie przykryty jest biało-czerwonym płótnem - relacjonuje reporter TVN24 Paweł Łukasik. Przypomina, że monument odsłonią rodziny ofiar katastrofy.

13.33 Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej na Powązkach.



12.29 Prezydent Andrzej Duda złożył we wtorek w południe w Świątyni Opatrzności Bożej wieniec przed grobem ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.



Prezydent złożył też wieńce przed grobami: prezesa Stowarzyszenia Parafiada ks. Józefa Jońca, kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej ks. Zdzisława Króla oraz kapelana Federacji Rodzin Katyńskich ks. Andrzeja Kwaśnika, którzy także zginęli w katastrofie smoleńskiej.

11.41 Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński uczcili we wtorek pamięć ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r., składając na wojskowych Powązkach wieńce przed pomnikiem upamiętniającym wszystkie ofiary oraz kwiaty na grobach osób, które spoczywają tam w tak zwanej kwaterze smoleńskiej.



Szef rządu i lider Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty i zapalili znicze. Towarzyszyli im członkowie rządu, współpracownicy i politycy PiS, m.in.: wicepremier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz były szef MON Antoni Macierewicz.



Pomnik upamiętniający 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem znajduje się u wylotu Alei Profesorskiej. Ma formę bloku z białego granitu przełamanego na dwie zapadające się w ziemię części, umieszczonego na ciemnej nawierzchni pomiędzy dwoma rzędami nagrobków z czarnego granitu.

Uroczystości na Powązkach fot. Marcin Obara / PAP

11.16 Do godziny 15 na placu Piłsudskiego będzie trwał blok filmowy.



11.14 Premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński złożyli we wtorek przed południem w Świątyni Opatrzności Bożej wieniec na grobie ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku.



Premier i prezes złożyli też wieńce na grobach prezesa Stowarzyszenia Parafiada ks. Józefa Jońca, kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej ks. Zdzisława Króla oraz kapelana Federacji Rodzin Katyńskich ks. Andrzeja Kwaśnika, którzy także zginęli w katastrofie smoleńskiej.



W delegacji towarzyszącej Morawieckiemu i Kaczyńskiemu uczestniczyli też wicepremier Beata Szydło, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministra Michał Dworczyk. Obecny był również b. szef MON Antoni Macierewicz.

10.14 Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy tej partii oddali hołd i zapalili we wtorek rano znicze na Cmentarzu Bródnowskim na grobach prezydenckiego ministra Pawła Wypycha oraz Katarzyny Doraczyńskiej - ofiar katastrofy smoleńskiej.



Na Cmentarzu Bródnowskim spoczywa sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wcześniej także doradca Lecha Kaczyńskiego ds. pracy i polityki społecznej Paweł Wypych (ur. w 1968 r.) oraz wicedyrektor gabinetu szefa prezydenckiej kancelarii Katarzyna Doraczyńska, która zginęła w wieku 32 lat. W Kancelarii Prezydenta pracowała od 2007 roku.



Nad ich grobami hołd oddali, złożyli kwiaty i zapalili znicze m.in.: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministra Michał Dworczyk.





Premier i prezes PiS na Cmentarzu Bródnowskimfot. Paweł Supernak / PAP



10.04 W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Stanisław Szwed złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Izabelę Jarugę-Nowacką.



Izabela Jaruga-Nowacka była ministrem polityki społecznej w latach 2004-2005. Tablicę ją upamiętniającą, przed wejściem do siedziby MRPiPS, odsłonięto w październiku 2010 r. We wtorek Rafalska oraz Szwed w imieniu kierownictwa resortu uczcili jej pamięć.

9.12 - Jako chrześcijanie chcemy zmarłym w katastrofie smoleńskiej ofiarować modlitwę, bo to dla nich jest najcenniejsze; prosić o miłosierdzie boże - powiedział podczas obchodów 8. rocznicy katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. na warszawskich Wojskowych Powązkach biskup polowy WP Józef Guzdek.



Biskup Polowy Wojska Polskiego, a także przedstawiciele kościołów prawosławnego i ewangelickiego, zmówili podczas wtorkowych uroczystości modlitwę za ofiary katastrofy smoleńskiej.



- Po ośmiu latach miejsce pożegnań stało się miejscem spotkań. Kolejny już raz przychodzimy w kolejną rocznicę, aby spotkać się z tymi, którzy tamtego dnia zginęli. Jako chrześcijanie chcemy również ofiarować modlitwę, bo to dla nich jest najcenniejsze; prosić o miłosierdzie boże. Słowa ludzkie są zbyt małe i nieudolne, by kierować je do Boga, dlatego odmówmy modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus - powiedział bp Guzdek. Zmówił modlitwę "Ojcze nasz".

9.03 Prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski, premier Mateusz Morawiecki, szefowie MON Mariusz Błaszczak i MSWiA Joachim Brudziński, uczestniczą we wtorek w Apelu Pamięci przed Pałacem Prezydenckim w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej.



Apel odbył się o godz. 8.41, w godzinę kiedy doszło do katastrofy - złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Przed Pałacem ułożono krzyż z białych i czerwonych zniczy, umieszczono zdjęcie Lecha i Marii Kaczyńskich, po dwóch stronach znajdują się flagi narodowe, jest też asysta wojskowych.



Wcześniej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca odbyła się msza św. w intencji ofiar katastrofy.

8.51 Rozpoczynają się uroczystości przed Pałacem Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu. Ma odbyć się między innymi apel pamięci.



8.29 Na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach rozpoczęły się we wtorek rano, przygotowane przez stołeczny ratusz, uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.



Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.20 przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu na Wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.



Podczas uroczystości odczytane zostaną nazwiska ofiar katastrofy; duchowni trzech wyznań odmówią modlitwę, delegacje i bliscy ofiar złożą wieńce i kwiaty, zapłoną znicze. O godz. 8.41 – w godzinę katastrofy - odegrany zostanie utwór "Cisza". W ceremonii uczestniczą m.in. rodziny ofiar i politycy.

Złożenie wieńców na Powązkach TVN24

8.25 Ofiary katastrofy smoleńskiej miały różne życiorysy i poglądy pomyślmy o nich w zadumie - napisała we wtorek na Twitterze wicepremier Beata Szydło.

"10 kwietnia 2010 roku, pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Mieli różne życiorysy, zawody i poglądy. Wszyscy towarzyszyli Prezydentowi RP prof. Lechowi Kaczyńskiemu w drodze do Katynia. Pomyślmy o nich w zadumie. Cześć ich pamięci!" - napisała Szydło na Twiterze.

8.21 Rozpoczęły się uroczystości przed pomnikiem poświęconym katastrofie smoleńskiej na Powązkach. Odegrano hymn Polski.



8.12 Prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu oraz ministrowie i politycy PiS biorą udział we wtorkowej mszy św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca, która rozpoczyna obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.



Msza święta rozpoczęła się po godz. 8., przybyli na nią m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu: Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Obecny jest również były szef MON Antoni Macierewicz.

8.07 W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego złożyłem dziś kwiaty pod tablicą upamiętniającą prezesa NBP śp. Sławomira Skrzypka - poinformował we wtorek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

8.06 Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej umieszczoną na gmachu resortu.

7.30 Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski złożyli we wtorek rano, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej, wiązanki przed tablicą ku czci posłów i senatorów zmarłych tragicznie w tej katastrofie.





Dzień uroczystości

Kwiaty złożono także przed odsłoniętą w poniedziałek tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego, który także zginął w katastrofie smoleńskiej.W uroczystości wzięli udział także między innymi wicemarszałkowie Sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki.

Odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010, odsłonięcie kamienia w miejscu, gdzie stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim, wieczorny marsz pamięci - złożą się na oficjalne obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie.

W związku z rocznicowymi obchodami w Warszawie wiele ulic, placów i parkingów została wygrodzona i całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, a także pieszego.

Wygrodzono barierkami między innymi plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście od pl. Zamkowego do ul. Królewskiej i pl. marszałka Piłsudskiego. Całkowicie zamknięte będzie Krakowskie Przedmieście od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej.

1/3 Ograniczenia w ruchu i parkowaniu 10 kwietnia fot. UM Warszawa 2/3 Ograniczenia w ruchu pieszych fot. UM Warszawa 3/3 Ograniczenia wokół placu Piłsudskiego fot. UM Warszawa







10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

