Rocznica smoleńska: uroczystości, zakazy parkowania, zamknięte ulice

Przed nami 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia w Warszawie odbędzie się szereg uroczystości państwowych w rejonie placu Piłsudskiego, w tym odsłonięcie pomnika. Będą też uroczystości miejskie na cmentarzu Powązkowskim. Mieszkańcy muszą przygotować się na duże utrudnienia w ruchu przez cały dzień.

Na konferencji prasowej dyrektor miejskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor poinformowała, że na 10 kwietnia zaplanowano pięć zgromadzeń. - Zgłoszono osiem. Z jednego wycofał się sam organizator. W jednym przypadku organizator dostał zakaz, a w kolejnym - wniosek pozostał bez rejestracji. Formalnie na tę chwilę jest więc zarejestrowanych pięć zgromadzeń publicznych - wyliczyła Gawor.

Uroczystości miejskie

Uroczystości przygotowane przez stołeczny ratusz rozpoczną się o godzinie 8.20 przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie. Zostaną odczytane nazwiska wszystkich ofiar i odmówiona wspólna modlitwa. Zaplanowano też złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje państwowe, samorządowe i rodziny.

O godzinie 8.41 w godzinę katastrofy, zostanie odegrany utwór "Cisza".

Obchody państwowe

Organizatorem państwowych obchodów rocznicy katastrofy jest wicepremier Piotr Gliński. Uroczystości rozpoczną się od mszy w intencji ofiar katastrofy o godzinie 8 w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu. - Po mszy, tak jak właściwie co miesiąc, apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim - mówiła Ewa Gawor.





- Po południu o godzinie 15.30 rozpocznie się uroczystość oficjalna, z udziałem najwyższych władz państwowych, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam między innymi zostanie odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej oraz odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego - dodała.

Gawor poinformowała też, że o godzinie 19. zostanie odprawiona msza w bazylice archikatedralnej. - Po niej marsz pamięci trasą wszystkim znaną (od placu Zamkowego do Pałacu Prezydenckiego - PAP), która w tym przypadku będzie trochę przedłużona (do placu Piłsudskiego - PAP) - zaznaczyła.

Wstęp na teren uroczystości państwowych - jak powiedziała Gawor - ma być "reglamentowany", a "zasady i sposób dystrybucji wejściówek czy zaproszeń przygotowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Główne uroczystości będą zabezpieczane przez służby podległe Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do działań włączona zostanie straż miejska.

Zgromadzenia prywatne

Oprócz oficjalnych uroczystości państwowych w Warszawie odbędą się także zgromadzenia zwołane przez osoby prywatne. Zaplanowano pięć takich zgromadzeń. Pierwsze: od 16.30 do północy, przy Krakowskim Przedmieściu, skrzyżowaniu z Królewską i na placu przed kościołem wizytek. Drugie zgromadzenie zaplanowano od 14.30 do północy w Ogrodzie Saskim (przy fontannie). Trzecie - również od 14.30 do północy na ulicy Trębackiej (na odcinku ulic: Moliera - Krakowskie Przedmieście).

Czwarte zgromadzenie ma odbyć się w godzinach 17.30 - 21 ponownie w Ogrodzie Saskim i ostatnie od godziny 18 do północy na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej.

Mapa zgromadzeń na 10 kwietnia fot. UM Warszawa

Zakazy parkowania i objazdy

Utrudnienia zaczną się już dzień przed rocznicą. W poniedziałek 9 kwietnia od godziny 0.01 do 24.00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

Dotyczy to: ulicy Wierzbowej (po stronie południowej) wzdłuż placu Piłsudskiego, placu przed kościołem seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu i parkingów przy ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza (przed gmachem dowództwa garnizonu, przed hotelem Europejskim i wzdłuż placu Piłsudskiego).

We wtorek 10 kwietnia od godz. 0.01 do 24.00 wygrodzone barierkami policyjnymi będą: plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście (od placu Zamkowego do Królewskiej), Królewska (od ulicy Krakowskie Przedmieście do placu Małachowskiego), plac Piłsudskiego, ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza i Ossolińskich.

Organizator ma zapewnić możliwość przejścia poprzecznego przez wymienione ulice (poza czasem, gdy będzie przechodziło nimi zgromadzenie publiczne). Ponadto wymienione ulice będą wyłączone z ruchu kołowego i obowiązywał będzie na nich zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

Dodatkowo całkowicie zamknięte dla ruchu będą: Miodowa (od Koziej do Krakowskiego Przedmieścia) oraz Krakowskie Przedmieście (od Królewskiej do Świętokrzyskiej).

Całkowicie zostanie zamknięte przejście dla pieszych przez plac Zamkowy wzdłuż Zamku Królewskiego, Krakowskie Przedmieście (po obydwu stronach jezdni) pomiędzy skwerem Hoovera a Karową, a także ulicami Ossolińskich, Tokarzewskiego-Karaszewicza i Królewską (po południowej stronie pomiędzy placem Małachowskiego a Krakowskim Przedmieściem) oraz przez plac Piłsudskiego.

Oprócz tego przez cały dzień 10 kwietnia zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24) będzie obowiązywał także na ulicach: Boleść, Brzozowej, Celnej, Jezuickiej, Kanonia, Dziekania, Bednarskiej, skwer H.C. Hoovera.

1/3 Ograniczenia w ruchu i parkowaniu 10 kwietnia fot. UM Warszawa 2/3 Ograniczenia w ruchu pieszych fot. UM Warszawa 3/3 Ograniczenia wokół placu Piłsudskiego fot. UM Warszawa







Komunikacja miejska

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą tego dnia przez całą dobę kursowały objazdami. Zmienią się trasy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 i N44.

Autobusy będą jeździły ulicą Marszałkowską. Autobusy linii 128 i 175 dojadą ulicą Świętokrzyską i Mazowiecką do tymczasowej pętli na placu Małachowskiego, a następnie ulicami Kredytową, Jasną i Świętokrzyską wrócą do swoich podstawowych tras. Natomiast autobusy linii 503 będą kursowały do przystanków Nowy Świat na ulicy Świętokrzyskiej. Tu zawrócą i pojadą w przeciwnym kierunku. Z kolei autobusy linii 518 będą kończyły trasę na przystanku Metro Marymont.

W autobusach, których trasy się zmienią, będą umieszczone plakaty informacyjne. Znaleźć je będzie można również na przystankach. Na ulice wyjdą informatorzy, którzy udzielą wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym dniu. W miejscach ważnych dla prawidłowego kursowania autobusów staną radiowozy nadzoru ruchu.

Zmiany w komunikacji fot. UM Warszawa

kw/PAP/pm