Rocznica Powstania Warszawskiego. Szukają wolontariuszy

Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Julia Sielicka-Jastrzębska, MPW

Opieka nad powstańcami podczas uroczystości i służba 1 sierpnia w jednym z miejsc pamięci - taki będą między innymi zadania wolontariuszy podczas obchodów rocznicy wybuchu zrywu. Poszukuje ich Muzeum Powstania Warszawskiego i stołeczny ratusz.

W tym roku mija 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W przygotowanie i obsługę wydarzeń z tym związanych ma zostać zaangażowanych około 400 osób.

"Wolność łączy"

Wśród zadań wolontariuszy znajdzie się m.in. pomoc i opieka nad powstańcami podczas uroczystości, służba 1 sierpnia w jednym z 365 miejsc pamięci Powstania Warszawskiego w czasie akcji "Wolność łączy" oraz udzielanie informacji o obchodach.

Jak zaznaczają organizatorzy, co roku w wolontariat rocznicowy angażuje się kilkaset osób, których udział "nie tylko pomaga w realizacji wydarzeń obchodowych, ale jest także nieodzownym elementem sztafety pokoleń i ważnym świadectwem pamięci".

Wolontariusze będą wspierać organizację oficjalnych uroczystości, licznych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i akcji społecznych oraz udzielać pomocy powstańcom - mieszkającym w Warszawie i przybywającym z całego świata.

Przyjedzie 200 powstańców

Na zaproszenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na obchody 75. rocznicy Powstania do stolicy ma przyjechać około 200 powstańców z rodzinami, mieszkających na co dzień w kraju i poza granicami. Organizatorzy podkreślają, że szczególnie ważne jest zaangażowanie wolontariuszy w czasie ich powitania i towarzyszenie kombatantom podczas uroczystości.

Z każdym z kandydatów na wolontariusza zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, a wybrane osoby wezmą udział w szkoleniu.

Możliwe jest podjęcie trzech rodzajów współpracy. Jedną z nich jest wolontariat obchodowy m.in. pomoc i opieka nad powstańcami podczas uroczystości w dniach 27 lipca - 3 sierpnia, minimalny wiek to ukończone 16 lat. Druga możliwość to wolontariat w czasie akcji "Wolność łączy" - służba 1 sierpnia w jednym z 365 miejsc Pamięci Powstania Warszawskiego, minimalny wiek to ukończone 14 lat.

Można również zaangażować się w wolontariat długoterminowy, wakacyjno-obchodowy polegający na współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego w wybranych działach; minimalny wiek to ukończone 14 lat. Zgłoszenia do udziału w wolontariacie można wysyłać do 19 czerwca.

Projekt wolontariatu podczas obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego jest realizowany we współpracy urzędu miasta i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Największa akcja zbrojna podziemia

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy osób. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych.

Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono z miasta, które po później zostało spalone i zburzone.

PAP/ab