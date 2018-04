Informacje

Choć obchody upamiętniające tragedię smoleńską zaplanowane są na wtorek, już w nocy z niedzieli na poniedziałek samochody muszą zniknąć z niektórych ulic.

Od północy na kilku ulicach zacznie obowiązywać zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Dotyczy to: Wierzbowej (po stronie południowej) wzdłuż placu Piłsudskiego, placu przed kościołem seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu i parkingów przy ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza (przed gmachem dowództwa garnizonu, przed hotelem Europejskim i wzdłuż placu Piłsudskiego).

Zakazy we wtorek

We wtorek 10 kwietnia wygrodzone barierkami policyjnymi będą: plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście (od placu Zamkowego do Królewskiej), Królewska (od ulicy Krakowskie Przedmieście do placu Małachowskiego), plac Piłsudskiego, ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza i Ossolińskich.

Organizator ma zapewnić możliwość przejścia poprzecznego przez wymienione ulice (poza czasem, gdy będzie przechodziło nimi zgromadzenie publiczne). Ponadto wymienione ulice będą wyłączone z ruchu kołowego i obowiązywał będzie na nich zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

Dodatkowo całkowicie zamknięte dla ruchu będą: Miodowa (od Koziej do Krakowskiego Przedmieścia) oraz Krakowskie Przedmieście (od Królewskiej do Świętokrzyskiej).

Całkowicie zostanie zamknięte przejście dla pieszych przez plac Zamkowy wzdłuż Zamku Królewskiego, Krakowskie Przedmieście (po obydwu stronach jezdni) pomiędzy skwerem Hoovera a Karową, a także ulicami Ossolińskich, Tokarzewskiego-Karaszewicza i Królewską (po południowej stronie pomiędzy placem Małachowskiego a Krakowskim Przedmieściem) oraz przez plac Piłsudskiego.

Oprócz tego przez cały dzień 10 kwietnia zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24) będzie obowiązywał także na ulicach: Boleść, Brzozowej, Celnej, Jezuickiej, Kanonia, Dziekania, Bednarskiej, skwer H.C. Hoovera.

Komunikacja miejska

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego we wtorek będą przez całą dobę kursowały objazdami.

Zmienią się trasy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 i N44.

Autobusy będą jeździły ulicą Marszałkowską. Autobusy linii 128 i 175 dojadą ulicą Świętokrzyską i Mazowiecką do tymczasowej pętli na placu Małachowskiego, a następnie ulicami Kredytową, Jasną i Świętokrzyską wrócą do swoich podstawowych tras. Natomiast autobusy linii 503 będą kursowały do przystanków Nowy Świat na ulicy Świętokrzyskiej. Tu zawrócą i pojadą w przeciwnym kierunku. Z kolei autobusy linii 518 będą kończyły trasę na przystanku Metro Marymont.

W autobusach, których trasy się zmienią, będą umieszczone plakaty informacyjne. Znaleźć je będzie można również na przystankach. Na ulice wyjdą informatorzy, którzy udzielą wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym dniu. W miejscach ważnych dla prawidłowego kursowania autobusów staną radiowozy nadzoru ruchu.

kz/r