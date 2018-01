Reprywatyzacja i PRL-owski generał. Śpiewak zawiadomi prokuraturę

Informacje



Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, śródmiejski radny Jan Śpiewak zapowiedział na środowej konferencji, że złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie reprywatyzacji Mokotowskiej 40. W jego ocenie były urzędnik Biura Gospodarki Nieruchomościami mógł nie dopełnić obowiązków służbowych i przyjąć korzyści majątkowe.

Śpiewak w środę na konferencji prasowej zorganizowanej przed kamienicą przy Mokotowskiej 40 zapowiedział, że skieruje do prokuratury we Wrocławiu zawiadomienie w sprawie niedopełnienie obowiązków, przekroczenia uprawnień i przejęcia korzyści majątkowej przez byłego wicedyrektora stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. w związku z reprywatyzacją nieruchomości przy Mokotowskiej 40.

"Roszczenia za 850 tysięcy złotych"

Według radnego była to jedna z ostatnich decyzji byłego wicedyrektora BGN, który obecnie przebywa we wrocławskim areszcie i usłyszał zarzuty przyjęcia łapówek w sprawach dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.Według informacji stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa roszczenia do kamienicy przy Mokotowskiej 40 zostały wykupione za 850 tys. zł.Śpiewak zaznaczył, że stowarzyszenie ma podejrzenia, iż w przypadku Mokotowskiej 40 mogło dojść do korupcji.

- Świadczą o tym dokumenty wydawane przez urząd miasta w 2001 i 2007 roku, które jednoznacznie stwierdzają, że ta kamienica nie może podlegać reprywatyzacji, bo wniosek dekretowy, wniosek o reprywatyzację został złożony po terminie - powiedział radny. Dodał, że w momencie, kiedy wykupiono roszczenia do tej kamienicy "nagle ten termin przestał być problemem".

Radny zarzucał, że w przypadku kamienicy przy Mokotowskiej 40 nie stwierdzono między innymi przesłanki posiadania, czyli tego, czy jej właściciele byli w jej posiadaniu po wojnie, gdy składali wniosek. - Wiemy, że nie byli, bo mieszkali w Poznaniu - mówił Śpiewak. I dodał, że nie sprawdzono również umów odszkodowawczych, bo właściciele do dziś mieszkają w Szwecji i być może zostali objęci umowami odszkodowawczymi, które Polska podpisała ze Szwecją.

Cztery adresy Robełka

- Kamienica przy Mokotowskiej jest świeżo wyremontowana i w momencie, kiedy zaczął się remont kamienicy pojawił się Marian Robełek. Zupełnie przez przypadek, kiedy kamienica zaczęła odzyskiwać dawny blask i w sposób błyskawiczny, bo w niecałe 10 miesięcy od złożenia wniosku otrzymał tę kamienicę - powiedział Śpiewak.



- Wiemy przynajmniej o czterech adresach przejętych przez generała Mariana Robełka, które zostały przejęte naszym zdaniem nielegalnie i w sposób budzący podejrzenia co do intencji urzędników warszawskiego ratusza - powiedział Śpiewak. W tym kontekście, poza Mokotowską 40, wymienił nieruchomości: przy Puławskiej 1a, Emilii Plater 12 i Noakowskiego 20.



Radny zapowiedział, że złoży również zawiadomienie do prokuratury "w sprawie narażenia spadkobierców na niekorzystne rozporządzenie mieniem przez Mariana Robełka", który jego zdaniem powinien zostać przesłuchany przez komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji.

Rosyjski gaz i zbrojeniówka

Nazwisko Mariana Robełka pojawiało się w publikacjach prasowych dotyczących reprywatyzacji w Warszawie. M.in. w styczniu 2017 r. "Gazeta Wyborcza" pisała o nim w związku ze sprawą zakupu prawa do gruntu przy ul. Noakowskiego 20. "Wyborcza" napisała wówczas, że ponad 70-letni Marian Robełek "jest generałem", "był zastępcą szefa Sztabu Generalnego ds. planowania strategicznego", "działał i działa zarówno w spółkach związanych z nieruchomościami, jak i z rosyjskim gazem" i polską zbrojeniówką.



Na środowej konferencji prasowej Śpiewak powiedział ponadto, że "udział osób związanych ze służbami bezpieczeństwa III RP i PRL jest tym aspektem afery reprywatyzacyjnej, który wymaga dogłębnego zbadania". - Mam wrażenie, że cały czas poruszamy się totalnie po powierzchni tego procederu - dodał.

Zdjęcie na stronie głównej: PAP/Marcin Kmieciński

PAP/kz/b