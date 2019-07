Informacje

Weekendowe utrudnienia na ulicy Grochowskiej fot. Urząd Miasta

Rozpoczyna się kolejny etap prac na torach tramwajowych w dwóch dzielnicach. Ale w weekend będą też inne utrudnienia.



W sobotę tramwajarze rozpoczną kolejny etap prac na torowisku na ulicy Grochowskiej. Jak podaje ratusz, od około godziny 5 w sobotę przez kolejny tydzień zamknięty będzie przejazd przez tory na skrzyżowaniu z ulicą Terespolską. Kierowcy wyjeżdżający z ulicy od strony Stanisławowskiej, będą musieli skręcić w prawo w ulicę Grochowską. Natomiast przed Szkołą Podstawową numer 255 będzie można zawrócić przez torowisko.



Kierowcy jadący Terespolską od strony Stanisława Augusta będą musieli skręcić w prawo w Grochowską. Będą mogli również zawrócić na skrzyżowaniu z Międzyborską i Podskarbińską.



Zmiany w ruchu będą trwały aż do niedzieli, 28 lipca.

Prace na Broniewskiego

Również od soboty tramwajarze będą remontować przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu Broniewskiego z aleją Armii Krajowej. Prace zaczną się w nocy z piątku na sobotę.

Jadąc Broniewskiego od strony placu Grunwaldzkiego nie będzie można skręcić w lewo, czyli w Trasę Armii Krajowej w kierunku Bemowa. Kierowcy nie pojadą też prosto, przez skrzyżowanie lokalnej jezdni na trasie.



Objazd remontowanego odcinka został poprowadzony ulicami: od Broniewskiego do Rudnickiego, a dalej do generała Maczka.



Ruch na wiadukcie nad skrzyżowaniem będzie się odbywać bez utrudnień.



W weekend skrzyżowanie ulicy Broniewskiego i alei Reymonta zostanie wyłączone z ruchu. Objazd będzie kierowany ulicami: aleją Armii Krajowej - aleją Prymasa Tysiąclecia - Obozową - Dywizjonu 303 - Radiową.



Utrudnienia potrwają do poniedziałku, 22 lipca, do około godziny 4.

Weekendowe utrudnienia na ulicy Broniewskiego fot. Urząd Miasta

Tramwaje i autobusy na objazdach

W weekend nie będą kursowały tramwaje na odcinkach: Metro Młociny - plac Grunwaldzki i Metro Młociny - Nowe Bemowo.

Kursowanie linii 35 będzie zawieszone.

Tramwaje linii 10 i 28 zakończą swój kurs na pętli Bemowo.

Linia 33 pojedzie trasą: aleja Jana Pawła II - księdza Jerzego Popiełuszki - Juliusza Słowackiego - Metro Marymont.

Linia 73: aleja Jana Pawła II - księdza Jerzego Popiełuszki - Juliusza Słowackiego - Marymoncka do AWF-u.

Zostanie też uruchomiana linia 75 na trasie: Wyścigi - Puławska - Marszałkowska - Andersa - Stawki - al. Jana Pawła II - Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Kijowska - Dworzec Wschodni.

Natomiast dla autobusów będą wyznaczone objazdy.

Autobusy linii 112, 114, 184 i N02 pojadą ulicami: Kochanowskiego i Galla Anonima.

Linia 186 pojedzie trasą: Żeromskiego - Romaszewskiego - Broniewskiego w kierunku Szczęśliwic.

Dla autobusów linii nocnych N01 i N43 będzie objazd ulicami: Conrada. Natomiast dla linii N41 i N91 ulicami: Jarzębskiego i Żeromskiego. Linie nocne będą kursować tylko w kierunku Chomiczówki.

Dodatkowo uruchomiona zostanie linia zastępcza Z33, która przejedzie trasą: Metro Młociny - Nocznickiego - Wólczyńska - Żeromskiego - Jarzębskiego - Broniewskiego - aleja Jana Pawła II - Rondo Zgrupowania AK "Radosław".

Prace w trzech dzielnicach

Jak podaje ratusz, na skrzyżowaniu ulicy Tamka z Dobrą trwają prace ciepłownicze.

Od poniedziałku, 22 lipca, ciepłownicy rozpoczną dalsze prace, zatem trzeba się liczyć z utrudnieniami i zmianami w ruchu. Potrwają one do końca miesiąca.

Kierowcy podróżujący ulicą Dobrą, nie będą mogli skręcić w prawo w ulicę Tamka w kierunku mostu Świętokrzyskiego.

Ulica Szeligowska przed skrzyżowaniem z ulicą Kopalnianą zostanie wyłączona z ruchu z powodu prac związanych z budową kanalizacji.

Autobusy linii 249 pojadą ulicą Lazurową do Batalionów Chłopskich w kierunku Osiedla Górczewska.

Linia 743 pojedzie trasą: generała L. Rayskiego - generała M. Coopera - Górczewska do Osiedla Górczewska.

W drodze powrotnej autobusy będą miały trasę: Górczewska - Lazurowa - Połczyńska - Wojska Polskiego - Sochaczewska i dalej swoją trasą.

Natomiast na skrzyżowaniu ulic Jarej i Sytej, zostanie zbudowane rondo. Od wtorku ulica Jara nie będzie miała połączenia z ulicą Sytą.

Kierowcy pojadą objazdem prowadzonym ulicami: Glebową, Bruzdową i Zaściankową.

Utrudnienia potrwają do początku sierpnia.

Zobacz też materiał o zaginionej klapie do studzienki w alei Prymasa Tysiąclecia:

