Remonty, imprezy, konferencja NATO. Zamknięte ulice, zakazy parkowania

W weekend utrudnienia m.in. na placu Trzech Krzyżu i w Ursusie fot. Shutterstock / UM Warszawa

Prace kolejarzy w Ursusie, budowa pętli w Wesołej, Konferencja Komitetu Wojskowego NATO i zgromadzenia publiczne. Najbliższe dni będą obfitować w wydarzenia, które spowodują utrudnienia w ruchu. Mieszkańcy muszą przygotować się na objazdy i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Rolkarze na ulicach

Od czwartku (27 września) w Warszawie odbywa się Konferencja Komitetu Wojskowego NATO. W związku z tym, do poniedziałku (1 października), do godziny 12 zamknięta dla ruchu (również pieszego) będzie ulica Skalnicowa, na odcinku od Kuligowskiej do Traktu Lubelskiego.W piątek (28 września) na ulicach: Podwale, Kilińskiego i Kanonia obowiązywał będzie zakaz parkowania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. W sobotę, od godziny 15 do końca dnia zamknięta dla ruchu będzie ulica Agrykola.W niedzielę natomiast zamknięta dla ruchu będzie Przyokopowa, na wysokości Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponadto tego dnia na całej długości Przyokopowej będzie obowiązywał zakaz parkowania.

W czwartek (27 września) wieczorem, rozpocznie się ostatni w tym sezonie przejazd rolkarzy: Neonowy NightSkating Warszawa.

Uczestnicy wydarzenia wyruszą o godzinie 21 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika, na Krakowskim Przedmieściu.

Dalej będą przemieszczali się ulicami: Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - aleja Poniatowskiego - aleja Waszyngtona - rondo Wiatraczna - Grochowska - rondo Mościckiego - Ostrobramska - gen. Fieldorfa „Nila” - Wał Miedzeszyński - Wybrzeże Szczecińskie - Zamoście - Sokola - Zamoyskiego - Targowa - aleja Zieleniecka - aleja Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - Marszałkowska - Królewska - Krakowskie Przedmieście.

Przejazd potrwa do około 23.30. Na trasie przejazdu mogą występować zatrzymania w ruchu pojazdów.

Trasa przejazdu rolkarzy fot. Google Maps / Nightskating

Warszawski Korowód Poloneza

W sobotnie popołudnie (29 września) na placu Teatralnym odbędą się warsztaty taneczne dla warszawiaków, a także taneczny przemarsz ulicami miasta - Warszawski Korowód Poloneza z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warszawiacy chcący wziąć udział w wydarzeniu mogą wziąć udział w próbach, które rozpoczną się około godziny 13.30. Następnie, około 14.20 taneczny korowód wyruszy z placu Teatralnego i przejdzie ulicami: Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, generała Tokarzewskiego-Karaszewicza, placem Piłsudskiego, dalej: Focha, Moliera i placem Teatralnym.

Podczas przemarszu mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222 503, 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Autobusy 128 i 175 pojadą objazdem poprowadzonym Kredytową, Jasną i Świętokrzyską, a pozostałe linie Królewską i Marszałkowską.

Utrudnienia na placu Trzech Krzyży

Również w sobotę, o godzinie 18.30, odbędzie się koncert inauguracyjny 60-edycji Jazz Jamboree 2018.

Organizacja tego wydarzenia spowoduje ograniczenia dla ruchu pojazdów na placu Trzech Krzyży - zarówno w czasie koncertu, jak i przygotowań.

Już od piątku (od godziny 6) do niedzieli (do końca dnia) wyłączony będzie fragment jezdni na placu Trzech Krzyży, w okolicy skrzyżowania Prusa i Wiejskiej. Od soboty, przez całą dobę wyłączony będzie jeden pas ruchu na placu Trzech Krzyży w kierunku ronda de Gaulle’a, na odcinku od Książęcej w kierunku Prusa.

W sobotę od godziny 18 do 22 wyłączona będzie cała jezdnia placu Trzech Krzyży w kierunku ronda de Gaulle’a.

Autobusy linii: 108, 116, 118, 127, 166, 171, 180, 195, 222, 503, 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Prace kolejarzy w Ursusie

W Ursusie kolejarze remontować będą nawierzchnię na ulicy Cierlickiej, zniszczoną w wyniku prac związanych z przebudową stacji PKP Ursus. W związku z tym, od piątku (od godziny 23.45) do poniedziałku (do godziny 4) droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od ulicy Wiosny Ludów do Traktorzystów. Od strony ulic Lalki i Kościuszki możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji.



Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Kościuszki lub Spisaka - Pużaka - Sławka do Dzieci Warszawy i dalej ulicami: Ryżowa - aleja 4 czerwca 1989 roku do Traktorzystów lub dalej ulicami: Szamoty - Posag 7 Panien - Gierdziejewskiego.



Na zmiany muszą przygotować się też pasażerowie komunikacji. Autobusy linii 177 pojadą następującym objazdem: Kościuszki - Dzieci Warszawy - Poczty Gdańskiej - aleja 4 Czerwca 1989 roku i dalej ulicami Warszawską, Keniga i Orląt Lwowskich do krańca Ursus-Niedźwiadek.

Autobusy linii 187 i 517 będą kursowały aleją 4 Czerwca 1989 roku i Traktorzystów. Trasa linii nocnej N35 zostanie skrócona do pętli PKP Ursus, a autobusy N85 pojadą zmienioną trasą przez ulicę Traktorzystów.

Uruchomiona zostanie także linia zastępcza Z-7 na trasie: Ursus-Niedźwiadek - Orląt Lwowskich - Keniga - Warszawska - Władysława Jagiełły - Traktorzystów - aleja 4 Czerwca 1989 roku - Poczty Gdańskiej - Dzieci Warszawy - Skoroszewska - zawrotka na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej, Starodęby i Sławoja-Składkowskiego - Skoroszewska - Skorosze.

Zmiany w ruchu na ulicy Cierlickiej fot. ZDM

Utrudnienia w Wesołej

Z utrudnieniami w weekend będą musieli liczyć się też mieszkańcy Wesołej. Na ulicy Granicznej w pobliżu skrzyżowania z Borkowską trwa budowa pętli autobusowej. Od piątku (od godziny 22) ruch w obydwu kierunkach prowadzony będzie wahadłowo jezdnią w kierunku Wawra. Zamknięty zostanie również chodnik po południowej stronie ulicy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca października.

Oprócz remontów, duże zmiany w ruchu w najbliższy weekend spowoduje 40. PZU Maraton Warszawski. Impreza odbędzie się w niedzielę. Zawodnicy ruszą o godzinie 9. Przebiegną między innymi przez Żoliborz, Pragę Północ i Śródmieście.

Pierwsze utrudnienia rozpoczną się już w sobotę wieczorem. Zamknięta dla ruchu będzie między innymi Wisłostrada.

