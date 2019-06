Informacje

Remont i budowa wodociągów w Ursusie (zdjęcie ilustracyjne) fot. UM



W weekend tramwajarze będą pracować na pętli Młociny. Kilka linii tramwajowych zmieni swoje trasy. Z kolei w Ursusie w poniedziałek rozpocznie się budowa sieci wodociągowej i remont ulicy. Dwie ulice zostaną wyłączone z ruchu.

W sobotę i niedzielę (8 i 9 czerwca) zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii. Składy liniipojadą Marymoncką do zajezdni Żoliborz, a liniiulicą Broniewskiego do pętli Piaski. Tramwaje liniiw wariantowych kursach będą dojeżdżały do pętli Nowodwory.

Uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe: Z-2 kursująca na trasie Metro Młociny – trasa mostu Skłodowskiej-Curie – Światowida – Nowodwory oraz Z33 na trasie Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Broniewskiego – Park Olszyna.

Ponadto, jak podaje miasto, w sobotę, 8 czerwca na Strażackiej kontynuowane będą prace związane z budową przyłącza wodociągowego. Na wysokości ulicy Katiuszy będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Budowa sieci wodociągowej i remont drogi

W poniedziałek, 10 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w ruchu na dwóch ulicach Ursusa. W związku z budową sieci wodociągowej do 16 czerwca zwężona będzie Ryżowa, pomiędzy ulicą Dzieci Warszawy i Prystora. Na zwężonym odcinku będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ulicy Dzieci Warszawy. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ulicami Skoroszewska – Prystora.

Autobusy linii 178 i 207 pojadą objazdem ulicami Dzieci Warszawy i Skoroszewską.

Objazd zamkniętego odcinka na Ryżowej fot. Urząd Warszawy

Natomiast w dniach 10 – 12 czerwca wyremontowana zostanie jezdnia ulicy Czerwona Droga. Z tego powodu zamknięty dla ruchu będzie odcinek od Orłów Piastowskich do Wolności. Zamknięty odcinek ulicy można ominąć, jadąc ulicami Rakuszanki – Warszawska – Gierdziejewskiego.

Autobusy linii 177 pojadą prosto ulicą Gierdziejewskiego.

mp/b