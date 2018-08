Remonty drogowców i koncert na Narodowym

Informacje

Remonty rozpoczęto w piątek wieczorem.

Zmiany na Starzyńskiego fot. Urząd Miasta

Wyłączona z ruchu jest jezdnia ulicy Starzyńskiego prowadząca w stronę centrum (od ronda Żaba do ronda Starzyńskiego). "To ponad kilometr remontowanej drogi. Nową nawierzchnię wzmocni specjalna siatka" – podają drogowcy.

Objazd jest poprowadzony ulicami: 11 Listopada – Ratuszowa – Jagiellońska lub św. J. Odrowąża – P. Wysockiego – Trasa Toruńska – Jagiellońska.

Autobusy linii: 227, 409, 500, N12 i N62 są kierowane na trasy objazdowe. Mijając rondo Żaba w kierunku Dworca Gdańskiego pojadą ulicami: 11 Listopada – Ratuszowa – Jagiellońska – S. Starzyńskiego i dalej swoimi trasami.

Te prace potrwają do wtorku, 14 sierpnia do godz. 4.

Do czwartku 16 sierpnia do godz. 4. potrwają roboty na ulicach Dwernickiego i Szaserów. Prace obejmą drogę od skrzyżowania z Kickiego, a zakończą się kilkadziesiąt metrów przed Garwolińską. Połączenie z Dwernickiego stracą ulice: Kickiego oraz Mycielskiego. Zamknięte będzie również skrzyżowanie z Wiatraczną.

Objazd prowadzi ulicami: Wspólna Droga lub Garwolińska – Grochowska – Podskarbińska (w przeciwnym kierunku zostanie umożliwiona możliwość skrętu w lewo z Podskarbińskiej). Dojazd do Wojskowego Instytutu Medycznego na Szaserów zapewniony będzie od strony Garwolińskiej i Chrzanowskiego. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 123, 173, 188, 202, 523 oraz nocnych N21 i N71.

Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich przekonuje, że obfite opady, które przywitały rano warszawiaków, nie krzyżują planów remontowych.

Koncert i utrudnienia

W weekend na PGE Narodowym odbędą się dwa koncerty Eda Sheerana.

"W godz. 16.00 – 20.30 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych" – podaje urząd miasta.

Około godziny 22.30 policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego. Przed koncertem pociągi II linii metra będą kursowały z częstotliwością co 5 min (po koncercie co 3 min). Pojawią się także dodatkowe tramwaje linii 9.



W przypadku zamknięcia dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. W tym czasie uruchomiona zostanie linia zastępcza Z kursująca na trasie: pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.



Zamknięta Saska Kępa fot. Urząd Miasta

Remonty dzielnicowe

Od soboty zamknięta będzie ulica Berensona od skrzyżowania z Ostródzką do budowanego skrzyżowania. Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Ostródzka – Zdziarską – Kąty Grodziskie do ul. Berensona lub Skarbka z Gór – L. Berensona – Kąty Grodziskie – Zdziarska do ul. Ostródzkiej.



Autobusy linii 132 i 214 pojadą ul. Głębocką, Magiczną i Skarbka z Gór, natomiast w kierunku powrotnym ul. Głębocką i Toruńską. Linia 204 pojedzie trasą: Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka – Magiczna, a z powrotem– Skarbka z Gór – Berensona – Głębocka i dalej swoją trasą. Autobusy nocnej linii N11 pojadą ulicami: Głębocką, Magiczną i Skarbka z Gór do pętli, a w kierunku Dw. Centralnego ulicami: Berensona i Głębocką. Prace potrwają do 19 sierpnia.

Zmiany na Berensona fot. Urząd Miasta

W weekend dzielnica Ochota planuje wyremontować nawierzchnię jezdni kolejnej ulicy. Od soboty, 11 sierpnia, od godz. 6.00 do niedzieli, 12 sierpnia, do godz. 22.00 zamknięta będzie Okińskiego od Mołdawskiej do Sąchockiej.



Zamknięty fragment ulicy będzie można objechać ulicami: Mołdawską, Bohdanowicza i Sąchocką.

Zmiany na Ochocie fot. Urząd Miasta

