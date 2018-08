Remontują ulice, budują kanalizację. Utrudnienia w czterech dzielnicach

Informacje

Weekenowe utrudnienia fot. ZDM

W najbliższy weekend stołeczni drogowcy będą kontynuować naprawę ulicy Wiertniczej w Wilanowie. Zmieni się także organizacja ruchu w okolicach Jana Kazimierza na Woli oraz Postępu na Mokotowie. Utrudnień należy się także spodziewać na Głębockiej i Podleśnej.

W weekend drogowcy ponownie zablokują ruch w Wilanowie. Zmieniana będzie bowiem nawierzchnia ulicy Wiertniczej. Początek prac zaplanowano na piątek, na godzinę 22. Droga w kierunku Konstancina-Jeziorny będzie całkowicie wyłączona z ruchu od Lentza do skrzyżowania z aleją Wilanowską.

Nie będzie można wyjechać na Wiertniczą z Kosiarzy i Obornickiej. Zamknięty zostanie także skręt z alei Wilanowskiej w Wiertniczą, a także z Przyczółkowej w aleję Wilanowską.

Objazd zamkniętej ulicy poprowadzono: Nałęczowską – Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – Klimczaka lub Branickiego.

Wiertnicza objazdy dla komunikacji miejskiejfot. UM

Wiertnicza - objazd zamknietego odcinka ulicyfot. UM



W czasie prac zamknięta będzie również pętla autobusowa Wilanów. Autobusy linii 116 i 519 (w kursach tylko do Wilanowa) zawrócą w alei Wilanowskiej przed skrzyżowaniem z Wiertniczą. Linia 163 będzie kurowała jednokierunkowo ulicami: Vogla – Przyczółkową – Wiertniczą.

Trasa linii 180 zostanie skrócona – autobusy zawrócą przy Łowczej, na pętli Sadyba. Natomiast autobusy linii: 139, 164, 519 (do Powsina), 700, 710 i 724 pojadą al. Rzeczypospolitej do Branickiego i tędy do Przyczółkowej. Kursy w drugą stronę pojadą Wiertniczą do Nałęczowskiej.

Autobusy linii 725 i 742 dojadą Przyczółkową do przystanku usytuowanego na wysokości pętli i dalej pojadą Wiertniczą do Nałęczowskiej i wrócą ulicami Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – Branickiego. Al. Rzeczypospolitej i Branickiego pojadą także autobusy nocne N31 i N50.

Utrudnienia w tym rejonie Warszawy potrwają do godziny 4 w poniedziałek.

Prace na Marynarskiej

Dalsze prace odbywać się będą także w okolicy przebudowywanej Marynarskiej na Mokotowie. Tam wykonawca będzie kontynuował montaż belek powstającej estakady w ciągu ulicy Postępu. Zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej ulicy pomiędzy Marynarską a skrzyżowaniem z wjazdami na teren okolicznych biurowców. Objazd zostanie poprowadzony Domaniewską i Wołoską. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 20 i potrwają do północy w niedzielę.

Marynarska - objazd zwezonego odcinka ulicy fot. UM

W piątek także drogowcy ograniczą ruch na Głębockiej na wlocie Tajemnej. Będą tam przebudowywane podziemne sieci, a później zostanie naprawiona sama ulica.

W weekend zamknięta dla ruchu będzie również Jana Kazimierza od Gizów do Goleszowskiej. Na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy deweloper, budujący pobliskie budynki, wymieni nawierzchnię jezdni. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Wolską i Kasprzaka. Na czas remontu kursowanie linii 255 zostanie zawieszone.

Jana Kazimierza - objazd zamknietego odcinka ulicy fot. UM

Natomiast od czwartku mieszkańcy Dolnego Mokotowa mogą spodziewać się utrudnień na Bobrowieckiej pomiędzy Beethovena a Kierbedzia. Tam, w związku z budową kanalizacji, jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa. Utrzymany zostanie ruch jedynie w stronę ul. Chełmskiej. W przeciwną stronę trzeba będzie jechać objazdem wyznaczonym ulicami Sobieskiego lub Czerniakowską. Autobusy linii 119 (tylko w kierunku krańca Wiśniowa Góra) z Chełmskiej będą jechać ulicą Czerniakowską. Taka organizacja ruchu potrwa tu do 5 września.

Kontynuacja remontu Podleśnej

Od piątku ulica Podleśna zostanie wyłączona z ruchu na fragmencie pomiędzy ulicami Klaudyny i Gwiaździstą. Prace będą prowadzone także na skrzyżowaniu z ul. Klaudyny. Drogowcy będą tam układać warstwę wyrównawczą i wiążącą w ramach kolejnego etapu kompleksowej przebudowy.

Ze względu na technologię prac – m.in. konieczność pozostawienia do wyschnięcia nowo ułożonych warstw nawierzchni – roboty muszą być wykonywane całą dobę, także w nocy.

Początek prac jest planowany na piątkowy wieczór o godzinie 22:00. Skończyć drogowcy planują o 4:00 rano w niedzielę.

Jak informują drogowcy, w najbliższych tygodniach odbędzie się ostatni etap robót związanych z jezdnią. Będą oni wówczas układać finalną, ścieralną warstwę na całej długości ul. Podleśnej i pracować przy chodnikach i przystankach.

Dla kierowców przygotowano objazd ulicami Gwiaździstą, Potocką i Marymoncką.

Ciąg dalszy remontu na Podleśnej fot. Zarząd Dróg Miejskich

PAP/kz/mś/mn