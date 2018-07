Remont wylotówki na Lublin, frezowanie trzech ulic

Informacje

Weekendowe utrudnienia fot. ZDM

Szykuje się pracowity weekend dla drogowców. Kierowcy i podróżujący komunikacją miejską powinni liczyć się ze sporymi utrudnieniami.

W weekend rozpocznie się remont południowej jezdni ulicy Bronisława Czecha i Traktu Brzeskiego - czyli wylotówki na Lublin. Jak tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich, w tym miejscu ruch jest duży, co sprzyja zużywaniu się infrastruktury.

- Aby trwale poprawić stan nawierzchni jezdni, nie wystarczy sama jej wymiana, konieczny jest remont podbudowy. Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zaplanowali także uzupełnienie kruszywem pobocza, remont zjazdów, zatok i miejscowo chodników. Ze względu na duży zakres robót remont potrwa dwa tygodnie - informuje Karolina Gałecka rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.

Prace rozpoczną się w sobotę o godzinie 23. Wtedy dla samochodów zostanie zamknięta jezdnia w kierunku granicy miasta na odcinku od Kajki do Jana Pawła II (w Wesołej). Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią (w kierunku centrum).

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 5 sierpnia.

Ponadto, od piątku, 27 lipca, od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 lipca, do godz. 4.00 zamknięta będzie również południowa strona skrzyżowania z Kajki. Wyjeżdżający z Kościuszkowców będą musieli skręcić w ulicę Czecha, a Kajki będzie kończyła się ślepo.

Objazd prowadzi ulicami: VIII Poprzeczną (w przeciwnym kierunku IX Poprzeczną) - Wydawniczą - Kaczeńca - J. Skrzyneckiego.

Remont południowej jezdni ulicy Bronisława Czecha fot. UM

Utrudnienia na Sadybie

Na weekend Zarząd Dróg Miejskich zaplanował także frezowania trzech ulic. Roboty rozpoczną się w piątek o godzinie 22.00 i potrwają do poniedziałku, 23 lipca do godziny 4.00. Wyremontowane zostaną ulice na Sadybie, Grochowie i w Ursusie.

Na Powsińskiej drogowcy pojawią się czwarty, a zarazem ostatni raz. Poprzednio wyremontowana została zachodnia jezdnia na całej długości oraz połowa jezdni wschodniej. Teraz poprawią nawierzchnię na odcinku od św. Bonifacego do Gołkowskiej czyli około 12 000 metrów kwadratowych.

W weekend jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta dla ruchu wraz ze skrzyżowaniami z ulicami św. Bonifacego i Gołkowską. Jadący ul. Powsińską od strony Wilanowa będą mogli dojechać tylko do Okrężnej i tutaj będą musieli skręcić.

Na czas robót połączenie z Powsińską straci Limanowskiego. Wyjazd z Gołkowskiej i św. Bonifacego zapewniony będzie ulicami Statkowskiego i Augustówką. Objazd zamkniętego odcinka ul. Powsińskiej zostanie poprowadzony ulicami: Nałęczowską - Sobieskiego - Witosa.

Autobusy linii 108, 131, 172, 180 i 189 (tylko w kierunku krańca Metro Wilanowska, Dworzec Centralny, CH Blue City, Chomiczówka, Os. Górczewska) pojadą objazdem ulicami Nałęczowską i Sobieskiego.

Linie 159 i 162 dojadą ul. Powsińską do przystanku Gołkowska i w kierunku krańców CH Blue City i Targówek pojada ulicami: św. Bonifacego - Jana III Sobieskiego - al. W. Witosa - Czerniakowską.

Linia 164 będzie kursowała św. Bonifacego do krańca Stegny. Autobusy linii 185, 187 oraz nocnych N33 i N83 (tylko w kierunku krańców Gwiaździsta/Ursus-Niedźwiadek/Dw. Centralny) pojadą Sobieskiego i Witosa.

W sobotę i niedzielę, 21 i 22 lipca, na ulice wyjedzie linia zastępcza Z64 kursującą na trasie: EC Siekierki - Augustówka - Statkowskiego - Gołkowska (zawrotka przed granicą prac) - Gołkowska - Statkowskiego - Augustówka - EC Siekierki.

Objazd Powsińskiej fot. UM

Zmiany na Dwernickiego

Kolejne frezowanie w czasie weekendu będzie na ulicy Dwernickiego. W pierwszym etapie prace obejmą odcinek od Podskarbińskiej (wraz ze skrzyżowaniem) do L. Kickiego (bez skrzyżowania).

W czasie robót połączenia z J. Dwernickiego nie będzie miała Siennicka. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Wiatraczną - Chrzanowskiego - Mińską lub Wiatraczną - Grochowską - Terespolską. Autobusy linii 102 oraz nocnych N21 i N71 pojadą Wiatraczną do ronda Wiatraczna i dalej Grochowską do Grenadierów. Linie autobusowe 173 i 202 będą kursowały ulicami: Terespolska - Mińska - Chrzanowskiego - Wiatraczną i dalej swoimi trasami podstawowymi.

W weekend wyremontowany zostanie też ciąg ulic Kompanii AK "Kordian” - Pużaka na odcinku od Spisaka do Wapowskiego. Na czas prac połączenie z ulicami Kompanii AK "Kordian" i Pużaka stracą ulice: al. Bzów, Chmiela, Drzymały, Sosnkowskiego, Komunardów i Wapowskiego. Wyjazd z tych ulic będzie możliwy do Spisaka (przez Żurawicką), Sosnkowskiego lub Sławka (przez pl. Tysiąclecia).

Objazd zamkniętego odcinka poprowadzony będzie ulicami: Spisaka - Kościuszki - Bohaterów Warszawy lub Kolorową - Sosnkowskiego - Bodycha - Spisaka. Autobusy 177 pojadą Kościuszki i skręcą w Spisaka. Linie 191, 517 oraz nocne N35 i N85 będą kursowały natomiast ulicami Bohaterów Warszawy i Kościuszki.

Czorsztyńska i Nowoursynowska

Również w weekend dzielnica Wola dokończy remont Czorsztyńskiej. W poprzednich etapach wyremontowany został odcinek od Deotymy do ks. J. Sitnika i Magistrackiej do al. Prymasa Tysiąclecia.

Trwa ostatni etap remontu. Prace obejmują wymianę nawierzchni jezdni i chodnika po północnej stronie ulicy oraz wybudowanie zatok postojowych. Od piątku od godziny 22.00 do poniedziałku, 23 lipca, do godziny 5.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od Magistrackiej do ks. J. Sitnika wraz ze skrzyżowaniami. Objechać go można jadąc do Deotymy i dalej Obozową lub al. Prymasa Tysiąclecia do Górczewskiej.

Czorsztyńska - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. UM

Budowniczowie Południowej Obwodnicy Warszawy planują także w piątek, 20 lipca, wyłączyć z ruchu Nowoursynowską przed skrzyżowaniem z Płaskowickiej. Utrudnienia związane są z przebudową instalacji ciepłowniczej i potrwają do początku sierpnia. Z tego samego powodu zamknięta została także Kokosowa.

Tramwajarze w Jana Pawła II i na Puławskiej

W weekend planowany jest też remont torowiska w alei Jana Pawła II na wiadukcie nad torami kolejowymi.

W sobotę i niedzielę zwężone po jednym pasie ruchu będą obydwie jezdnie al. Jana Pawła II pomiędzy rondem Zgrupowania AK "Radosław" a placem Grunwaldzkim. W tym samym czasie tramwaje linii 17, 33 i 35 zmienią swoje trasy. Uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe i uzupełniające tramwajowe:

Z17: Żeromskiego - Marymoncka - Słowackiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - Stawki (powrót: Stawki - Okopowa) - Stawki;

Z33: Metro Młociny - Nocznickiego - Wólczyńska - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Stawki (powrót: Stawki - Okopowa) - Stawki;

72: Metro Młociny - Nocznickiego - Wólczyńska - Broniewskiego - Reymonta - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - al. "Solidarności" - Towarowa - Al. Jerozolimskie - most Poniatowskiego -Zieleniecka - Zamoyskiego - Grochowska - Wiatraczna;

78: Cmentarz Wolski - Wolska - al. "Solidarności" - Okopowa - Słomińskiego - most Gdański - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Kijowska - Dworzec Wschodni.

Tramwaje Warszawskie pracują także na ulicy Puławskiej. W ramach modernizacji torowiska wymieniono już podbudowę torów, ułożono 600 metrów nowych szyn, a także przebudowano przystanki "Malczewskiego" i "Park Dreszera".

W nocy z piątku na sobotę (około godziny 24.00) zostanie wprowadzony kolejny etap inwestycji. Zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na wysokości ulic Olkuskiej i Dolnej. Z Olkuskiej będzie można skręcić tylko w prawo w kierunku Ursynowa. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Odyńca i Okolską. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lipca.

kz/pm