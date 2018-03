Remont torowiska na Jagiellońskiej. Dwie linie pojadą objazdami

Informacje

Weekendowe remonty torowiska fot. ZTM



W weekend tramwajarze będą remontować torowisko na Jagiellońskiej. Składy oznaczone numerami 18 i 20 pojadą objazdami. Na ulice wyjedzie autobusowa linia zastępcza.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, prace rozpoczną się w sobotę 10 marca. Tramwaje nie będą kursowały Jagiellońską od ronda Starzyńskiego do pętli Żerań FSO. Pojadą trasami:



18: WORONICZA – Woronicza – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA–ZOO



20: BOERNEROWO – Urbanowicza – Dywizjonu 303 – Obozowa - Młynarska – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA–ZOO.

Linia zastępcza

Remonty będą również prowadzone w dniach: 17–18.03, 24–25.03, 7–8.04, 14–15.04 oraz 21–22.04.

W tym czasie pasażerów wozić będą autobusy linii Z20, na trasie: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI (powrót: al. Solidarności – Jagiellońska).



Dodatkowo, jak podaje ZTM, autobusy będą zatrzymywały się na dodatkowych przystankach przy ulicy Jagiellońskiej:



RATUSZOWA–ZOO 53 – w kierunku południowym, za skrzyżowaniem z ulicą Ratuszową



RATUSZOWA–ZOO 54 – w kierunku północnym, przed skrzyżowaniem z ulicą Ratuszową



PLATERÓWEK 53 – w kierunku południowym, za skrzyżowaniem z ul. Platerówek



PLATERÓWEK 54 – w kierunku północnym, za skrzyżowaniem z ul. Platerówek.

W wielkanocny weekend składy pojadą codziennymi trasami.

