Remont torów, mniej autobusów zastępczych fot. ZTM

Od połowy lipca kolejarze remontują odcinek Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów, co oznacza mniej pociągów na tej trasie. Ich brak rekompensują zastępcze autobusy. Miały kursować co 10 lub 20 minut, ale są tylko cztery w ciągu dnia.

Na problem zwróciła uwagę nasza czytelniczka, która podróżuje tą trasą na co dzień. "Teoretycznie, gdy nie jeździ SKM, powinna być linia zastępcza autobusowa jednak dzisiaj jest ona tylko 2 razy (!) w ciągu całego dnia, natomiast SKM jeżdżą bez zmian, to jest raz na 3 godziny (w porannych godzinach szczytu)".

"Niewielkie zainteresowanie linią"

Jeszcze przed rozpoczęciem remontu, Zarząd Transportu Miejskiego zapowiadał, że autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 20 minut na trasie podstawowej (ze stacji Dworzec Wschodni do stacji Sulejówek Miłosna - Pomnik) i co 10 minut na trasie skróconej (ze stacji Wiatraczna do PKP Rembertów i ze stacji Dworzec Wschodni do PKP Rembertów). Tymczasem okazuje się, że na trasie skróconej dziennie jeżdżą cztery autobusy i dwa na podstawowej.O rozkład zapytaliśmy w ZTM. - Analizowaliśmy, ilu pasażerów korzysta z autobusów i okazało się, że zainteresowanie tą linią jest niewielkie. Stąd decyzja, żeby od ostatniego poniedziałku zmniejszyć częstotliwość kursowania, jednocześnie zachowując te kursy, które cieszyły się największym zainteresowaniem - wyjaśnia Wiktor Paul z ZTM.

I precyzuje, że zostały tylko te autobusy, które kursują wtedy, gdy jest długa przerwa między odjazdem jednego pociągu, a przyjazdem kolejnego. Tak jest między godziną 10 a 13, kiedy przez trzy godziny nie ma żadnego pociągu.

Skrócone kursy

Remont odcinka Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów rozpoczął się 15 lipca i - jak zapowiadają kolejarze - potrwa do 31 sierpnia. W czasie prac większość pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2 kursuje na skróconej trasie Warszawa Lotnisko Chopina - Warszawa Wschodnia. Liczba składów Kolei Mazowieckich została ograniczona, a część z nich nie zatrzymuje się w Rembertowie.

Na czas prac zostało wprowadzone wzajemne honorowanie biletów Zarządu Transportu Miejskiego i Kolei Mazowieckich.

W marcu na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o ogromnym tłoku w pociągach z Rembertowa do centrum Warszawy:

