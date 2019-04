Informacje

W rekrutacji do żłobków dodatkowy punkt fot. UM Warszawa

Dzieci mieszkające w dzielnicy, w której znajduje się ich żłobek pierwszego wyboru, uzyskają dodatkowy jeden punkt w rekrutacji – zdecydowała w czwartek Rada Warszawy. O takie rozwiązanie apelował na początku marca ówczesny burmistrz Śródmieścia Krzysztof Czubaszek.

Na początku marca wyjaśniał w piśmie skierowanym do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, że "według obecnie obowiązujących zasad naboru do stołecznych żłobków dodatkowe punkty rekrutacyjne przysługują za zamieszkiwanie na obszarze m.st. Warszawy, niezależnie od lokalizacji żłobka prowadzącego nabór".

"Powyższe plasuje śródmiejskie placówki na liście najbardziej obleganych" – podkreślił. Czubaszek poprosił w związku z tym o zmianę systemu rekrutacji na taki, który premiuje mieszkańców danej dzielnicy.

"Wyniki diametralnie się nie zmienią"

Zdaniem radnego PiS Sebastiana Kalety takie rozwiązanie jest korzystne.

- Tylko że jeden punkt to nie jest taka skala, że wyniki na tych tablicach diametralnie się nie zmienią – zauważył. Przekonywał też, że obietnica "darmowych żłobków dla wszystkich w Warszawie" jest jego zdaniem oszustwem.

Z kolei wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej przypomniał, że w czasie obecnej kadencji w Warszawie ma powstać 38 nowych żłobków, a miasto planuje wykupić na najbliższe trzy lata do 5 tysięcy miejsc w prywatnych żłobkach.

Odnosząc się do propozycji m.in. radnego PiS Tomasza Herbicha, by zwiększyć liczbę punktów za zamieszkanie w tej samej dzielnicy, w której znajduje się żłobek pierwszego wyboru, wiceprezydent stolicy podkreślił, że weźmie to pod uwagę. - Będziemy starannie obserwować, jak wpływa to na sytuację i jeżeli będzie potrzebne zwiększenie, to niezwłocznie zaproponujemy zwiększenie tej punktacji – powiedział.

Darmowe żłobki

Uchwałą z 14 lutego tego roku Rada Warszawy wprowadziła dodatkową premię w postaci 30 punktów dla dzieci, które były szczepione. Zniesiono też opłatę za publiczne żłobki, co oznacza, że od września tego roku wszystkie placówki tego typu będą darmowe.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami w rekrutacji do stołecznych żłobków premiowane jest m.in. odprowadzanie podatków dochodowego w mieście (dziecku przyznaje się 30 punktów, gdy wywiązuje się z tego oboje rodziców, a 15 punktów – gdy podatek PIT w Warszawie płaci jeden z nich), a także fakt zamieszkania na terenie Warszawy.

PAP/kz/ran