Rekordziści z okręgu warszawskiego. Dane PKW

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek rano dane z 1583 na 1657 obwodowych komisji wyborczych (95,53 procent).

Na okręg numer 4 (Warszawa 1 obejmuje stolicę, osiem okolicznych powiatów i zagranicę.) przypada pięć mandatów. Z większości podliczonych głosów wynika, że najwięcej głosów otrzymał

Drugi wynik przypadł Jackowi Saryusz-Wolskiemu (PiS) – 176 187. A trzeci Danucie Hübner (KE) - 138 295.

Ryszard Czarnecki (PiS) dostał 127 694 głosów. Piąte miejsce zajął Robert Biedroń (Wiosna) – 90 689.

Większość dla KE

Na Koalicję Europejską zagłosowało 587 711 osób, co daje 45,04 procent poparcia. Na Prawo i Sprawiedliwość głos oddało 423 135 osób, co równa się 32,43 procent.



Wiosna Roberta Biedronia zyskała poparcie 134 075 osób. Oznacza to 10,27 procent głosów.



Na kolejnej pozycji uplasowała się Konfederacja Korwin, Liroy, Braun i Narodowcy z 68 218 głosów, co daje 5,23 procent.



Kukiz'15 zyskał 46 789 głosów i tym samym uzyskał 3,59 procent poparcia. Na Lewicę Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS zagłosowało 23 334 osób. Daje to 1,79 procent. Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski uzyskała 21 702 głosów. Równa się to 1,66 procent.



Jak podaje PKW, frekwencja w okręgu numer 4 wyniosła 60,35 procent.

Główne zdjęcie: PAP, TVN24

mp/ran