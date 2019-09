Rekordowe wiosna i lato na mostach

Informacje

Korek na moście Grota-Roweckiego fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Drogowcy opublikowali wyniki wiosennego i letniego badania natężenia ruchu na stołecznych mostach. Choć w wakacje jest mniejszy, tegoroczne pomiary wskazują na rekordową liczbę pojazdów.

Każdej doby przez stołeczne mosty przejeżdżało niemal 640 tysięcy pojazdów - tak wynika z badań prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich. Analizy natężenia ruchu prowadzone są systematycznie na wszystkich ośmiu warszawskich przeprawach.

"Z pomiarów wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich przeprawach wiosną wyniosło 672 711, a latem 639 422 pojazdów. To odpowiednio o około 5,5 i 15 tysięcy pojazdów więcej niż w 2018 roku i około 28 i 44 tysięcy pojazdów więcej niż w 2017 roku w tym samym czasie" - informuje ZDM.

Coraz więcej aut na S8

Drogowcy podają też, że w tym roku natężenie ruchu na mostach w letnich miesiącach spadło ow porównaniu do miesięcy wiosennych.

Dane drogowców wskazują, że największą popularnością cieszą się mosty trzech dużych i zatłoczonych tras: S8, Łazienkowskiej i Siekierkowskiej. Warto przypomnieć też, że ich kolejność w rankingu popularności pozostaje niezmienna od ubiegłego roku.

Kierowcy najczęściej wybierają most Grota-Roweckiego. W pierwszej połowie 2019 roku ich liczba wzrosła względem danych z ubiegłego roku. Wiosną w ciągu doby pokonywało go średnio 204 849 kierowców, natomiast latem - 206 487. Dla porównania, w 2018 roku było to odpowiednio 196 995 i 198 084 pojazdów.

Na drugim miejscu uplasował się most Łazienkowski. Dobowy ruch utrzymywał się tam na poziomie 128 194 pojazdów wiosną i 122 643 latem. Rok wcześniej statystycznie było to odpowiednio 133 412 i 118 766 pojazdów.

Trzecią lokatę zajmuje most Siekierkowski. Wiosną średnio pokonywało go 110 737 pojazdów w ciągu doby i 104 813 latem. W 2018 roku dane mówiły o 110 794 pojazdach wiosną i 101 297 latem.

Statystyki z 2019 roku fot. ZDM

Większy ruch na Północnym i Poniatowskiego

W przypadku pozostałych przepraw również nie zmieniła się ich kolejność w rankingu popularności.

Czwarte miejsce zajął most Skłodowskiej-Curie (71 288 pojazdów wiosną i 63 854 latem wobec 69 384 i 61 954 rok wcześniej), piąte: Poniatowskiego (odpowiednio 54 557 i 49 508 pojazdów wobec 53 018 i 49 757 rok wcześniej). W porównaniu do ubiegłego roku, na obu tych przeprawach w pierwszym półroczu 2019 wzrosło natężenie ruch.

Szóste miejsce zajął most Gdański (52 175 i 45 953 pojazdów i 54 423 i 47 396 rok wcześniej), siódme: Śląsko-Dąbrowski (26 535 i 25 170 pojazdów i 26 124 i 24 384 rok wcześniej).

Najrzadziej uczęszczaną przeprawą jest most Świętokrzyski (24 376 i 20 978 pojazdów wobec 23 094 i 22 899 w 2018 r.).

