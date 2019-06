Informacje

"Strasznie późno"

Dziewięć tysięcy gimnazjalistów z terenu Mazowsza. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie musiała zmienić wyniki z matematyki uczniów z dysleksją. Jak mówi tvnwarszawa.pl dyrektor OKE Anna Frenkiel, po poprawnym przeliczeniu okazało się, że trzy tysiące z nich ma wynik wyższy, ale sześć tysięcy niższy, niż przed wykryciem błędu.

- Jest pełno dzieciaków, które myślały, że mają więcej, a miały mniej punktów. Sytuacja jest taka, przynajmniej w Warszawie, że gdy wybiera się szkołę pierwszego wyboru, to zazwyczaj się szacuje na podstawie punktów z zeszłego roku i wylicza się swoje własne - mniej więcej - ile się będzie miało za świadectwa, z egzaminu i tak dalej -mówiła na antenie TVN24 Klara Klinger z "Dziennika Gazety Prawnej", która opisała problem.

Teraz część uczniów dowiaduje się, że ma inną sumę, a do tego mają bardzo mało czasu na zmianę szkoły, do której składają wmioski. Termin mija bowiem dziś o 16.

- Część może się w ogóle nie zorientować. To jest bardzo krótki czas – zaznaczyła Klinger.

Czas na przeniesienie dokumentów uczniowie mają tylko dziś do 16 - tak wynika z informacji na stronie Kuratorium Oświaty. W harmonogramie rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2019 / 2020 czytamy, że możliwość zmiany wyboru szkoły (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) była od 17 czerwca, od godziny 10, a termin ostateczny to 19 czerwca, właśnie do 16.

"Można zmieniać"

A co, jeżeli któryś z uczniów już dokonał takiej zmiany, na przykład w poniedziałek? Czy może to zrobić ponownie? - Może dokonać zmiany dowolną liczbę razy, ale w terminie podanym przez kuratorium - wyjaśnia Katarzyna Pienkowska z biura prasowego ratusza, która zajmuje się między innymi edukacją.

Spróbowaliśmy skontaktować się z Kuratorium Oświaty w Warszawie w tej sprawie, na razie bezskutecznie. Nie wiemy więc, czy ma ono możliwość i plan, by przedłużyć termin.

Wyjątkowo trudny rok

Błąd przy przeliczaniu punktów z egzaminu jest kolejną łyżką dziegciu, którą muszą przełknąć tegoroczni absolwenci gimnazjów. Wszystko zaczęło się od reformy edukacji w 2017, kiedy miejsce sześcioletnich podstawówek i trzyletnich gimnazjów zajęła ośmioletnia podstawówka. Gimnazja zostały zlikwidowane.

Później był kwietniowy strajk nauczycieli, który zbiegł się z datą egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie do ostatniego dnia przed rozpoczęciem testów, nie wiedzieli czy egzaminy się odbędą, bo brakowało nauczycieli w składach komisji egzaminacyjnych.

Na to wszystko nałożył się stres związany z wyjątkowo trudną rekrutacją do szkół średnich. Wszystko przez tak zwany podwójny rocznik, czyli uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas podstawówki, którzy kończą szkołę jednocześnie. W Warszawie każdy kandydat mógł składać tyle podań, ile chciał i gdzie chciał, co skończyło się tym, że na jedno miejsce było nawet kilkudziesięciu chętnych. Proces rekrutacji stał tym samym skomplikowaną układanką. Uczniowie mogą nie dostać się do wymarzonego liceum i stoją przed koniecznością wyboru innej szkoły. Błąd informatyka może sprawdzić, że i ten wybór okaże się utrudniony.

