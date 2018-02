Rdza zżera iglicę Pałacu Kultury. Miasto planuje remont

Informacje

Zapisy ekspertyzy dotyczącej iglicy Pałacu Kultury i Nauki brzmią złowrogo. Wżery korozyjne punktowe, wżery korozyjne powierzchniowe, łuszcząca się farba. A na domiar złego grubość powłoki iglicy jest mniejsza, niż zaprojektowali architekci w latach 50. Władze pałacu też najwyraźniej się przestraszyły, bo planują remont iglicy.

Ekspertyzę stanu technicznego iglicy PKiN wykonał Instytut Techniki Budowlanej. Inżynierowie badali obiekt w czerwcu i lipcu 2017 roku. Z ich ustaleń wynika, że konstrukcja iglicy wymaga remontu ze względu na korozję. Naprawy mają dotyczyć konkretnych punktów, w których pojawiła się rdza. Na zewnątrz - przede wszystkim w górnej części iglicy, wewnątrz na jej całej powierzchni. Napraw wymagają też elementy dekoracyjne pałacu powyżej "chińskiego daszka".

Eksperci zauważają, że konstrukcja nie była remontowana od 25 lat, a do swojej analizy dołączają fotografie pokazujące miejscowe i powierzchniowe uszkodzenia.

"Gazeta Stołeczna", która pierwsza zwróciła uwagę na plany remontu iglicy, opisuje jej poprzednie remonty z lat 90. "Iglicę dwukrotnie remontowano: w 1992 i właśnie w 1994 r. Za tym drugim razem w użyciu był helikopter Mi-17, który wisiał nad wieżą Pałacu Kultury, celując trzpieniem o średnicy 19 cm w otwór o średnicy 24 cm. Udało się dopiero za piątym razem. Przy okazji tamtego remontu zdjęto z iglicy złociste lustrzane płytki, a zamiast tego pomalowano ją żółtą farbą" - pisze gazeta.

Robota dla spawaczy-alpinistów

Władze Pałacu Kultury ogłosiły przetarg na projekt remontu iglicy. Oferty można składać do 7 lutego, a wyłoniony projektant będzie miał czas do 30 kwietnia na przygotowanie opracowania opisującego sposób przeprowadzenia remontu i wstępny kosztorys.

- Helikopter raczej nie będzie w użyciu podczas remontu. Zakładamy, że prace wykonają spawacze z uprawnieniami alpinistycznymi - mówi Ewelina Dudziak-Stalęga, rzeczniczka prasowa PKiN. Ile będzie kosztował remont na razie nie wiadomo.

Dzięki niej jest najwyższy

Sama iglica Pałacu Kultury ma ponad 40 metrów wysokości. Gdyby jej nie było PKiN przegrywałby w zawodach drapaczy chmur z Warsaw Spire (220 metrów) i Warsaw Trade Tower (208 metrów).

Iglica wieńczy tak zwany "chiński daszek". Jej dolna kula ma średnicę ponad 5 metrów. Nad nią jest maszt i górna kula o średnicy 1,7 metra. Powyżej jest jeszcze słup służący do podtrzymywania anten telewizyjnych. Maszt ten zainstalowano w 1994 roku podnosząc Pałac do wysokości ponad 237 metrów. Pałac Kultury jest najwyższym budynkiem w stolicy. W momencie oddania do użytkowania - w 1955 roku - z wysokością 230,68 metra był drugim najwyższym budynkiem w Europie. Dziś zajmuje 19. pozycję. Warszawa ma jednak wyższe konstrukcje - są to kominy elektrociepłowni.

