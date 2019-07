Informacje

Zdjęcie z poprzedniej edycji fot. Muzeum Powstania Warszawskiego

Ponad 30 placówek uczestniczy w międzymuzealnej rodzinnej grze "Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty". Tegoroczna, dziewiąta edycja jest poświęcona kobietom, które odegrały ważną rolę w historii miasta.

- Ideą gry jest, by placówki muzealne czy instytucje wystawiennicze, które mają w swoich zbiorach wiele ciekawych rzeczy zainteresowały nimi także młodszych odbiorców. Założeniem gry jest więc, by w okresie wakacyjnym, czyli od końca czerwca do początku września, odwiedzać uczestniczące w niej placówki kulturalne i rozwiązywać różne ciekawe zagadki związane ze zbiorami - opowiadał Karol Mazur, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego, głównego organizatora gry.

Zasłużone kobiety

W grze uczestniczy w tym roku ponad 30 placówek ze stolicy oraz okolic.

- Jak co roku szukaliśmy jakiegoś tematu wspólnego. Tym razem uznaliśmy, że warto pokazać zasłużone kobiety, które odegrały ważną rolę w historii Warszawy, a także w kulturze miasta. Stąd tegoroczne hasło "Czy Warszawa jest kobietą, czyli historia kobiet w Warszawie" - zaakcentował Mazur.

Jak zaznaczył, uczestnictwo w grze jest bardzo proste. - Należy wejść na jej stronę i zarejestrować się. Wtedy otrzymujemy numer gracza i możemy przystąpić do gry. Najważniejsze jest oczywiście ściągnięcie pytań i odwiedzanie konkretnych placówek, by odnaleźć na nie odpowiedź. Oczywiście nie chodzi o zwiedzanie całego muzeum, tylko odnalezienie odpowiedzi na konkretne pytania. Chcemy w ten sposób pokazać najmłodszym uczestnikom, że w muzeach znajdują się naprawdę ciekawe rzeczy, które warto odnaleźć, w czym pomagają pytania przygotowane w ramach gry - mówił.

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zaznaczył, że przygotowane na potrzeby gry quizy, dostosowane do poziomu odbiorców, uatrakcyjniają zwiedzanie tych miejsc. - Ponieważ dzięki temu musimy zwracać większą uwagę na szczegóły, na to co oglądamy, dzięki czemu możemy odpowiadać na pytania. Umożliwia to także dowiedzenie się więcej o odwiedzanych miejscach. Atrakcją jest również finał, podczas którego dla osób, które ukończyły grę są przewidziane nagrody - powiedział.

- Sama gra jest pomysłem naszej sekcji edukacyjnej, która otrzymała za zadanie wymyślenie czegoś co będzie uatrakcyjniało wakacje, co pozwoli spojrzeć może trochę pod innym kątem na ofertę muzeów i placówek kulturalnych. Cieszymy się, że tak wielu osobom to się spodobało, a także, że z roku na rok coraz więcej placówek bierze udział w grze - dodał Ołdakowski.

