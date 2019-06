Ratusz: we wrześniu może zabraknąć trzech tysięcy pedagogów

Informacje

Może zabraknąć trzech tysięcy nauczycieli fot. Urząd Miasta

Według władz Warszawy w stołecznych szkołach i przedszkolach we wrześniu może zabraknąć ponad trzech tysięcy nauczycieli. Miasto zainaugurowało we wtorek akcję "Praca szuka nauczyciela". Oferuje między innymi bezpłatne szkolenia wspomagające start w zawodzie.

Według ratusza braki kadrowe w placówkach oświatowych to efekt reformy edukacji. - Już teraz wiemy, że we wrześniu może nam zabraknąć ponad trzy tysiące nauczycieli. Oczywiście, to efekt "deformy" oświaty, czyli wprowadzenia do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika uczniów - powiedziała wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska podczas konferencji prasowej inaugurującej akcję "Praca szuka nauczyciela".

Bezpłatne szkolenia i warsztaty

W ramach tej kampanii, miasto oferuje bezpłatne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli finansowane z budżetu miasta. - W tym roku na ich doskonalenie zawodowe przeznaczyliśmy 16 milionów złotych - podkreślają władze Warszawy.

Kaznowska przekonywała, że miasto chce zachęcić młodych ludzi do pracy w szkołach.

- Dlatego wprowadziliśmy podwyżki dla nauczycieli stażystów i mianowanych, a teraz oferujemy bezpłatne szkolenia - zaznaczyła. Miasto informuje, że dla zainteresowanych Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oferuje specjalne kursy wspomagające start w zawodzie nauczyciela oraz porady prawne.

Zabraknie 1,7 tysiąca w szkołach podstawowych

Na stronie WCIES znajduje się również Bank Rezerw Kadrowych, gdzie udostępniane są informacje o możliwych miejscach pracy i zapotrzebowaniu na nauczycieli w poszczególnych placówkach. - Ciekawą ofertą jest Akademia Młodego Nauczyciela. To bezpłatne wspomaganie nowo zatrudnionych nauczycieli poprzez szkolenia, konsultacje, wymianę doświadczeń - podają władze miasta.

30 tysięcy nauczycieli

WCIES prowadzi także darmowe szkolenia dla nauczycieli w czasie ich całej kariery zawodowej. Oprócz tego miasto organizuje bezpłatne kursy, których celem jest rozwój warsztatu metodycznego dla pracowników uczelni zamierzających podjąć współpracę ze szkołami.

Miasto szacunki co do braku nauczycieli opiera na arkuszach organizacyjnych. Zgodnie z nimi w warszawskich placówkach może zabraknąć między innymi 1,7 tysiąca w szkołach podstawowych, 1,4 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych i blisko 600 nauczycieli przedszkolnych i 400 pedagogów specjalnych. Według miasta największe braki dotyczącą wykładających język angielski, matematykę, WF oraz praktyczną naukę zawodu.

W warszawskich szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pracuje 30 tysięcy nauczycieli. Prawie 40 proc. to nauczyciele dyplomowani, a 27 proc. - mianowani i kontraktowi. Najmniejszą grupę stanowią nauczyciele stażyści - zaledwie 5,8 proc.

PAP/ab/pm