Ratusz: w żłobkach powstało ponad 3600 nowych miejsc

Informacje

Ponad 3600 dodatkowych miejsc w warszawskich żłobkach fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców, którzy są gotowi otworzyć żłobki. Zgłoszono w nim dwukrotnie więcej miejsc niż pierwotnie planowano. Od początku roku w stołecznych żłobkach powstało już ponad 3,6 tys. nowych miejsc - poinformował w czwartek ratusz.

- Wyniki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Spodziewaliśmy się, co najwyżej 1500 miejsc, a przedsiębiorcy zadeklarowali stworzenie prawie 3 tysięcy. Od początku roku do teraz powstało w placówkach prywatnych prawie 3300 miejsc, które wykupiliśmy na potrzeby warszawskich dzieci - podkreślił wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej.

Kolejny konkurs dla przedsiębiorców

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem "Promesa na duży żłobek" stołeczny ratusz ogłosił w czwartek kolejny konkurs dla przedsiębiorców, którzy w złożonej ofercie zapewnią minimum 70 miejsc w jednym żłobku. W dzień składania oferty podmioty przystępujące do konkursu nie muszą być zarejestrowane w formie żłobka (powinny się zarejestrować do 20 grudnia tego roku) ale otrzymają promesę - obietnicę zawarcia umowy na wykup miejsc na pięć lat. Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w konkursie do 23 sierpnia.

Jednocześnie ratusz przypominał, że do 14 sierpnia przedsiębiorcy mogą składać oferty w konkursie "Żłobek blisko domu", adresowanym do operatorów prowadzących mniejsze żłobki, punkty opieki i mini-żłobki. Wykupem miejsc objęte będą również żłobki i kluby malucha w podwarszawskich gminach.

- W stolicy systematycznie przybywa miejsc dla najmłodszych warszawiaków. Zachęcamy do tworzenia nowych miejsc w placówkach prywatnych, które wykupujemy i równolegle przyspieszamy budowę nowych żłobków miejskich. W najbliższych miesiącach oddamy trzy nowe żłobki przy Cynamonowej [na Ursynowie - red.], Łaguny [w Wesołej] i Ciołka [na Woli]. Znajdzie w nich miejsce łącznie 356 dzieci. W procesie inwestycyjnym jest obecnie 19 nowych żłobków - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Szkolenie na opiekunkę i opiekuna

Tworzenie nowych miejsc w żłobkach wiąże się z zatrudnianiem personelu. "W ramach akcji 'Zostań opiekunką w żłobku' miasto oferuje bezpłatnie 280-godzinne szkolenie na opiekunkę lub opiekuna dzieci do lat 3. Szkolenia odbywają się w systemie dziennym lub weekendowym, obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i warsztatowe. Do prowadzenia szkoleń angażowani są doświadczeni trenerzy, specjaliści w dziedzinie rozwoju dziecka w pierwszych 3 latach życia" - czytamy w komunikacie ratusza.

Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin, zostaną zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawy na umowę o pracę lub będą mogły założyć własną działalność gospodarczą i otworzyć punkt dziennego opiekuna, klub dziecięcy lub żłobek. Szkolenia dla kandydatów na opiekunów najmłodszych warszawiaków oferuje też m.in. Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Oprócz wykupu miejsc w niepublicznych placówkach miasto planuje też budowę nowych. Obecnie w Warszawie jest 65 publicznych żłobków. W tej kadencji planowana jest budowa 38 kolejnych, które mają zapewnić około pięć tysięcy miejsc.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o konferencji w sprawie żłobków:

PAP/ab/pm