Informacje

Urzędnicy ratusza podjęli kolejne decyzje w sprawie "śpiochów" fot. archiwum TVN

Miasto wydało dziewięć kolejnych decyzji i umorzyło postępowania dekretowe wobec nieruchomości na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe stołecznego ratusza. Jak dodano, chodzi między innymi o nieruchomości przy Malczewskiego, Elektoralnej, Anielewicza i Żeromskiego.

Jak podaje urząd miasta, sześć budynków mieszkalnych, plac zabaw, ogród działkowy i parking są już wolne od roszczeń. Jest to efektem wydania przez ratusz dziewięciu decyzji i umorzenia postępowań dekretowych wobec nieruchomości na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu. "Lokatorzy z budynków przy Malczewskiego 48/50, Elektoralnej 26, Anielewicza 45 i Żeromskiego 66/72 mogą odetchnąć, Bierut im już nie zagraża. Dzięki 'małej ustawie reprywatyzacyjnej' w naszych zasobach pozostanie aż 176 lokali" - poinformował wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.

Dziewięć umorzonych decyzji

Informacje Ratusz budzi kolejne "śpiochy" W ogólnopolskich dziennikach i na stronie internetowej Warszawy ukazały się ogłoszenia w sprawie kolejnych trzech "śpiochów", czyli... WIĘCEJ »

Ratusz w ubiegłym tygodniu podpisał decyzje o umorzeniu dotyczące: działki na Mokotowie, na której części stoi budynek mieszkalny przy Malczewskiego 48/50 z 17 miejskimi lokalami, pawilon usługowy i parking; działki na Woli, gdzie na części gruntu stoją dwa budynki mieszkalne przy Elektoralnej 26 i 28, z czego pierwszy z nich z 36 mieszkaniami miejskimi; terenu na Woli, gdzie obecnie stoi budynek mieszkalny przy Anielewicza 45 w którym jest 97 miejskich lokali, częściowo to także teren publicznego placu zabaw.

Decyzje miasta dotyczą ponadto działki na Bielanach, gdzie znajduje się część pasa drogowego ulicy Żeromskiego, a na części działki znajduje się budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 66/72, w którym jest 26 miejskich lokali; gruntu na Mokotowie, gdzie znajduje się część prywatnego budynku oraz pas drogowy ulicy Truskawieckiej; działki w Śródmieściu, gdzie obecnie jest pas drogowy ul. Bugaj i parking oraz niezabudowanego gruntu przy skrzyżowaniu Woronicza i Samochodowej oraz ogródków działkowych przy skrzyżowaniu Skałackiej i Kostrzyńskiej.

Ratusz budzi "śpiochy"

W komunikacie ratusza przypomniano, że we wrześniu 2016 r. weszła w życie tak zwana "mała ustawa reprywatyzacyjna", która wprowadziła między innymi możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. "śpiochów", czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym 2017 roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". Ogłoszenia dotyczące 235 nieruchomości ukazały się w dwudziestu sześciu partiach, w kraju oraz m.in. we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i Izraelu.

Jak podano, w styczniu 2018 r. w miejskim Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem na podstawie tzw. "małej ustawy reprywatyzacyjnej" wydano ponad sto decyzji dotyczących "śpiochów", a miasto odzyskało 90 nieruchomości, w których znajdują się 584 lokali mieszkalnych.

Rabiej podkreśla, że nadal brakuje dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która regulowałaby sprawę roszczeń do nieruchomości.

Zobacz też materiały dotyczące "małej ustawy reprywatyzacyjnej":

PAP/kk/pm