W 2017 roku w Warszawie było o 190 wypadków więcej niż w 2016 - to najnowsze policyjne dane. Tymczasem warszawski ratusz chwali się, że na stołecznych drogach jest bezpieczniej, a według wiceprezydent Renaty Kaznowskiej liczba wypadków spadła o 1/5.

"Coraz bezpieczniej na ulicach @warszawa - zmieniamy organizację ruchu, doświetlamy przejścia dla pieszych i ulice, budujemy azyle, sygnalizacje świetlne, poprawiamy widoczność. Dzięki temu w 2017 r. było o ponad 1/5 mniej wypadków niż rok wcześniej. @ZDM_Warszawa" - napisała na Twitterze wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

We wtorek na tvnwarszawa.pl, pisaliśmy, że choć w wypadkach drogowych w stolicy ginie mniej osób, nie udało się poprawić ogólnego bezpieczeństwa. Mimo, że liczba śmiertelnych ofiar zmalała o 13, to liczba rannych - w porównaniu do poprzedniego roku - wzrosła o 235. Policja odnotowała też więcej wypadków. W 2016 roku było ich 885, a w 2017 - 1075.

"Omyłka drukarska"

Okazuje się więc, że liczba wypadów wzrosła - a nie zmalała, jak twierdzi Kaznowska. - Na Twitterze pani wiceprezydent jest błąd. To zwykła "omyłka drukarska". 1/5 odnosiła się oczywiście do spadku liczby ofiar. Wiceprezydent miała na myśli, że "dzięki temu w 2017 r. było o ponad 1/5 mniej wypadków śmiertelnych niż rok wcześniej" - wyjaśnia Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego ratusza.

Czy w takim razie w informacjach ratusza i Zarządu Dróg Miejskich też jest błąd? We wtorek ZDM wysłał do mediów komunikat, w którym podkreśla, że dzięki wielu działaniom i inwestycjom na ulicach stolicy jest bezpieczniej. Ale czy bezpieczniej oznacza więcej wypadków, w których obrażenia ponosi więcej osób?

Z rzecznikiem stołecznego ratusza, telefonicznie rozmawialiśmy, w środę przed południem. Tego samego dnia o godzinie 19, na Twitterze wiceprezydent stolicy nadal widniała wprowadzająca w błąd informacja.

