Ratusz podważa zgodę wojewody na budowę obwodnicy

Ratusz włączył się w batalię o filtry spalin w tunelu powstającej na Ursynowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Władze miasta złożyły odwołanie od decyzji wojewody mazowieckiego, który zezwolił na budowę tego odcinka trasy.

Stołeczni urzędnicy zanieśli dokument do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w piątek przed południem.



W odwołaniu prezydent miasta prosi o zmianę decyzji wojewody. Chcą by nakładała na inwestora wymóg montażu filtrów spalin w wentylatorniach tunelu. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski przekonywał, że wcześniej wojewoda mazowiecki odrzucił petycję, pod którą podpisało się 7 tysięcy mieszkańców Ursynowa. Postulowali oni, by zobowiązał inwestora do instalacji filtrów.

Jak zaznaczył Olszewski, ratusz nie jest przeciwnikiem budowy POW. - Najważniejszym naszym postulatem podczas jej realizacji jest ochrona mieszkańców przed negatywnymi skutkami funkcjonowanie tej trasy, w tym przez zanieczyszczeniem powietrza - mówił Olszewski podczas piątkowej konferencji prasowej.

Ursynów upomina się o filtry

W komunikacie prasowym ratusz przekonuje, że decyzja pomija obowiązujące akty prawa miejscowego dotyczące ochrony środowiska. Miasto zarzuca też wojewodzie, że nie uwzględnił interesu społecznego i nie wziął pod uwagę wszystkich argumentów ratusza. - Wojewoda stanął po stronie inwestora, nasze argumenty zostały kompletnie zignorowane. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o tym, dlaczego inwestora nie zobowiązano do instalacji tego typu urządzeń. Mimo tego, że przy zabudowie jaką mamy na Ursynowie, zawsze powinny być one stosowane - tłumaczył wiceprezydent.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, o montaż filtrów w tunelu obwodnicy wielokrotnie upominali się mieszkańcy Ursynowa i lokalne stowarzyszenia. Argumentowali między innymi, że od najbliższych bloków budowaną trasę dzielić będzie jedynie 110 metrów. Wskazywali, że w odległości 700 metrów powstaje Szpital Południowy, a od lat w okolicy działa też Centrum Onkologii.

Mimo licznych interwencji wojewoda zgodził się na budowę ursynowskiego odcinka POW bez konieczności montażu filtrów. Decyzja dotyczy odcinka od Puławskiej do Przyczółkowej. Droga ma przeciąć Ursynów podziemnym tunelem o długości ponad dwóch kilometrów. Wjazd do tunelu ma być zlokalizowany między ulicami Gandhi a Pileckiego, wyjazd na skarpie za Nowoursynowską.

Odwołanie złożone przez władze miasta nie wstrzymuje budowy obwodnicy. Jak informuje ratusz, prace trwają na wszystkich odcinkach trasy – od Puławskiej do węzła Lubelska przy drodze S17, poza granicami Warszawy.

