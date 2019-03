Informacje

1/8 Pałac Saski w 1932 roku fot. nac 2/8 Zniszczony Pałac Saski – grudzień 1944 fot. Domena Publiczna / Wikipedia 3/8 Pałac Saski fot. SkyConcept 4/8 Pałac Saski, widok od strony ogrodu fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe 5/8 Widok ogólny placu podczas uroczystości. Po lewej Pałac Saski, po prawej kamienica Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeń i Dom Franckich fot. nac 6/8 Widok ogólny placu Piłsudskiego wypełnionego oddziałami wojskowymi przed defiladą. W tle widoczny Pałac Saski. Nad placem przelatuje eskadra samolotów wojskowych fot. Binek Jan /NAC 7/8 idok ogólny placu Piłsudskiego wypełnionego oddziałami wojskowymi przygotowanymi do defilady. Widoczny Pałac Saski udekorowany flagami, po prawej brama Pałacu Brühla fot. nac 8/8 Miniaturowy Pałac Saski, dorożki i detale zabytków - powstaje park miniatur fot. tvnwarszawa.pl

















- Odbudowa Pałacu Saskiego nigdy nie była dla samorządu priorytetem. W tej chwili trwają rozmowy o celowości odbudowy pałacu - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent potwierdził, że wciąż trwają rozmowy pomiędzy przedstawicielami Warszawy a stroną rządową na temat odbudowy Pałacu Saskiego.

Inne priorytety

- Postanowiłem nie traktować tej sprawy politycznie i po prostu rozmawiamy z marszałkiem Senatu na temat tego, czy w ogóle taka odbudowa jest zasadna i na jakich zasadach ewentualnie miałaby być przeprowadzona, jak zadbać o rozwiązania komunikacyjne, jaką ten budynek miałby spełniać funkcję - wyjaśnił Trzaskowski.

Jednocześnie zastrzegł, że ratusz nie będzie partycypował w kosztach odbudowy, ponieważ - jak wyjaśnił - dla samorządu odbudowa pałacu nigdy nie była priorytetem.

- Warszawa ma naprawdę mnóstwo innych priorytetów, natomiast jest za wcześnie na rozmowę o jakichkolwiek szczegółach, dlatego że w tej chwili rozmawiamy w ogóle o celowości odbudowy pałacu. Zgodziłem się na rozmowy, ponieważ poważnie traktuję marszałka Senatu i prezydenta Andrzeja Dudę - dodał.

Co poza Senatem?

Trzaskowski poinformował też, że podczas rozmów władze Warszawy pytają, co poza Senatem miałoby się znaleźć w tym miejscu, jak będą wyglądały rozwiązania komunikacyjne lub czy teren wokół pałacu będzie ogrodzony. - W momencie, kiedy się porozumiemy co do tych spraw, będziemy rozmawiali o kwestiach własnościowych - podkreślił.

Według Trzaskowskiego bez zgody władz miasta rząd nie będzie mógł wybudować czegokolwiek na działce należącej do miasta. - To są grunty, które są we władaniu Warszawy. No chyba, że rząd będzie chciał nacjonalizować grunty, które należą do samorządu - mówił.

Odbudowa pałacu

11 listopada 2018 roku podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego.



Marszałek Senatu informował pod koniec stycznia, że w końcowej fazie są prace nad tak zwaną specustawą, która dokładnie określi warunki i harmonogram odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. W Pałacu miałaby się mieścić między innymi nowa siedziba Senatu.



Pod koniec grudnia Stanisław Karczewski mówił, że na odbudowę Pałacu Saskiego ma być przeznaczone "od 500 milionów złotych do 1 miliarda złotych, ale bliżej tych 500 milionów". Poinformował, że źródłem finansowania będzie budżet państwa i że rozmawiał już o tym z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z minister finansów Teresą Czerwińską.

Prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego:

