Po serii wypadków i niejednoznacznych sytuacji z udziałem elektrycznych hulajnóg, ratusz rusza z kampanią "Jedź ostrożnie". Urzędnicy chcą w ten sposób uświadomić mieszkańcom zasady korzystania z tych urządzeń.

Start kampanii społecznej jest odpowiedzią na rosnącą popularność elektrycznych hulajnóg i ich duży wpływ na codzienne funkcjonowanie miasta. Nie brakuje też niebezpiecznych sytuacji. O zachowanie rozwagi w ostatnim czasie apeluowały nie tylko służby porządkowe, ale i lekarze, którzy przyznają, że SOR-y przeżywają oblężenie "ofiar elektrycznych hulajnóg".

"W oczekiwaniu na wejście w życie przepisów regulujących status tych urządzeń, Warszawa przygotowała kampanię, zwracającą uwagę i przekonywującą mieszkańców do ostrożnej jazdy, uważania na pieszych i pozostawiania urządzeń w bezpiecznych miejscach" - poinformował we wtorek ratusz.

Ostrzegają przed brawurą

Twórcy kampanii chcą zwrócić uwagę na nieodpowiedzialne zachowania osób korzystających z elektrycznych hulajnóg. Jako przykłady podawane są sytuacje, z którymi każdy z nas może zetknąć się codziennie w przestrzeni miejskiej.

"Chcemy uświadomić mieszkańców naszego miasta o zagrożeniach, jakie wynikają z brawurowego korzystania z tego nowego, mechanicznego środka transportu. Wspólnie musimy zadbać o porządek w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu - pieszych, rowerzystów czy kierowców" - podkreślił wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński, cytowany w komunikacie.

Urzędnicy wymieniają kilka "grzechów głównych" użytkowników hulajnóg: poruszanie się bez kasku, zabieranie ze sobą drugiego użytkownika czy nieuwagę podczas rozwijania maksymalnej prędkości, jaką mogą osiągnąć te urządzenia. Postępując w ten sposób, narażamy siebie i innych uczestników ruchu.

Katalog zasad

O podstawowych zasadach korzystania z hulajnogi ratusz przypomina w spocie, który wyświetlany będzie między innymi w komunikacji miejskiej oraz w mediach społecznościowych i na miejskich portalach. Urzędnicy zapowiadają też, że by dotrzeć do jak największej liczby osób - w tym również turystów - materiały związane z kampanią będą widoczne w przestrzeni miejskiej. Znajdziemy je na wiatach przystankowych, banerach reklamowych. W planach są też ulotki, które umieszczane będą na hulajnogach z wypożyczalni.

W ramach kampanii powstał także katalog kluczowych zasad dla użytkowników tych urządzeń:

uważaj na pieszych;

dostosuj prędkość do warunków i trzymaj obie stopy na hulajnodze;

zostawiaj hulajnogę w miejscu ogólnodostępnym, w którym nie będzie przeszkadzała i stwarzała zagrożenia (nie parkuj na przejściu dla pieszych, ścieżkach rowerowych, trawniku, pod wiatami, na parkingach i terenach zamkniętych);

nie jedź po spożyciu alkoholu;

ostrożnie przekraczaj jezdnię również na przejściu dla pieszych.

Ratusz podkreślił, że elektryczne hulajnogi nie są własnością miasta, więc ich udostępnianie, porządkowanie, serwisowanie i usuwanie jest zadaniem operatorów. To do nich lub do Miejskiego Centrum Kontaktu (numer tel. 19115) należy zgłaszać przypadki pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z drogi. W zgłoszeniu warto przekazać informację, do którego operatora należy pojazd.

Hulajnogi jak rowery

Nowe regulacje dotyczące hulajnóg pojawiły się w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury na początku sierpnia. Wynika z niego, że hulajnogi elektryczne mają być traktowane jak rowery. Będzie można nimi jeździć po chodnikach tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. Będą musiały ustępować pieszym, a ich dopuszczalna prędkość nie będzie mogła przekroczyć 25 km/h.

Zmiany w przepisach zostały zapowiedziane przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury na początku lipca. Obecnie w polskim prawie nie ma regulacji, które dotyczą hulajnóg elektrycznych, dlatego ich użytkownicy są traktowani jako piesi, którzy powinni korzystać z chodników.

A brak przepisów generuje problemy. O tym, że wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych jest coraz więcej, informujemy także na tvnwarszawa.pl. W połowie czerwca mężczyzna na elektrycznej hulajnodze zderzył się z rowerzystą na bulwarach. Obaj trafili do szpitala.

Na początku czerwca kobieta jadąca hulajnogą została potrącona na Okopowej. W maju nastolatek na hulajnodze poturbował kobietę idącą chodnikiem wzdłuż Alei Jerozolimskich.

W kwietniu głośno było o podobnej sytuacji na Krakowskim Przedmieściu. Turystka z Czech upadła wówczas na chodnik i zraniła się w głowę.

kk/PAP/ran