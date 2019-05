Informacje

We wrześniu w Warszawie otwarte zostaną trzy nowe żłobki. Do końca 2023 roku miasto chce zwiększyć liczbę miejsc dla najmłodszych o co najmniej 11 tysięcy - zapowiada stołeczny ratusz.

Prezydent Warszawy odwiedził w środę nowo zbudowany żłobek na Woli przy ulicy Ciołka. To jedna z trzech placówek, które przyjmą dzieci we wrześniu tego roku. Pozostałe otwarte zostaną przy ulicy Cynamonowej na Ursynowie i przy ulicy Łaguny w Wesołej. Obecnie trwają przetargi na ich wyposażenie oraz umeblowanie. Łącznie znajdzie w nich opiekę 350 dzieci.

Nowe placówki

Jak informuje ratusz, w trakcie budowy jest osiem nowych placówek. "Powstają dwa żłobki w Ursusie, po jednym na Bielanach, Pradze-Południu, Targówku, Ursynowie, w Wilanowie i na Żoliborzu. Będą to placówki, które pomieszczą po 150 dzieci, a żłobek na Ursynowie przy ulicy Kazury, który będzie placówką integracyjną, największy – przygotowywany jest na przyjęcie do 225 dzieci" - czytamy w komunikacie urzędu miasta. Łącznie w żłobkach powstać ma ponad 1270 miejsc.

Na kolejnej sesji rady miasta, która odbędzie się 30 maja, radni mają zdecydować o funduszach na budowę kolejnych ośmiu żłobków. "Dzięki temu rozpoczniemy budowę żłobków: po dwa na Białołęce, Targówku i Woli, oraz po jednym w Wilanowie i Włochach" - pisze ratusz.

"Chcemy dokonać rewolucji"

- Budując nowe obiekty i wykupując miejsca w placówkach prywatnych chcemy dokonać rewolucji. Zgodnie z obietnicą w ciągu kadencji wszystkie potrzeby żłobkowe warszawianek i warszawiaków zostaną zaspokojone - mówił prezydent Warszawy.

Od września wszystkie miejsca publiczne w prywatnych żłobkach będą za darmo. Tych miejsc jest teraz prawie osiem tysięcy. Władze miejskie planują wykup kolejnych czterech tysięcy miejsc.

Szkolenia dla opiekunek

- Planujemy wykup miejsc w żłobkach prywatnych, w standardzie, który oferuje miasto, tak, by z ośmiu tysięcy liczba darmowych miejsc podskoczyła do dwunastu tysięcy - dodał.

Prezydent wspomniał również o "owocnej", jego zdaniem, współpracy z poszczególnymi dzielnicami w kwestii decyzji o miejscu usytuowania kolejnych inwestycji, jak również programie szkolenia dla opiekunek, które mają zasilić nowo powstałe żłobki i przedszkola. Według Trzaskowskiego do końca roku w ramach projektu przeszkolonych ma zostać 130 opiekunek. Wszyscy uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu będą mieli gwarancję zatrudnienia w żłobkach.



Opiekunką i opiekunem w żłobku zostać mogą zarówno studenci, jak i osoby już nieaktywne zawodowo. Warunkiem zatrudnienia jest ukończenie kursu przygotowawczego lub kierunkowych studiów (na przykład pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna).

- Od września będzie można czuć olbrzymią poprawę, a w przeciągu najbliższych lat absolutną rewolucję - podsumował prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski o żłobkach fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

PAP/ab/pm