Wiceprezydent Warszawy Witold Pahl zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten wpłynął na podległych sobie ministrów i spowodował wznowienie przerwanych prac nad przygotowywanym od wielu miesięcy projektem tak zwanej "dużej" ustawy reprywatyzacyjnej.

- Ze zdumieniem przyjęliśmy informację, że zaprzestano prac nad dużą ustawą reprywatyzacyjną. Ten rządowy projekt miał służyć rozwiązaniu problemów, które dotyczą Warszawy od czasów komunistycznych - powiedział Pahl podczas wtorkowej konferencji prasowej w stołecznym ratuszu.

"Dziś nie ma przepisów"

Ocenił, że projektowane przepisy mogłyby przywrócić w Warszawie "zasady sprawiedliwości społecznej, zagwarantować tysiącom lokatorów bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji", a także rozwiązać problemy wynikające z obowiązywania wciąż dekretu Bieruta.- Apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego, aby wpłynął na podległych sobie ministrów oraz spowodował wznowienie prac nad przygotowywanym od wielu miesięcy przez obecny rząd projektem ustawy reprywatyzacyjnej - powiedział wiceprezydent Warszawy.Pahl podkreślił, że dzisiaj nie ma żadnych przepisów, na mocy których miasto może odmówić wydania zamieszkałych kamienic i budynków podlegających dekretowi Bieruta.Ponadto - jak powiedział wiceprezydent stolicy - obowiązywanie dekretu ogranicza rozwój Warszawy.

- Nie można przystąpić do planowania rozwiązań architektonicznych, do uchwalania planów zagospodarowania, dlatego że w Śródmieściu i wielu dzielnicach mamy do czynienia z nieruchomościami, które są objęte roszczeniami - powiedział Pahl.

"Nie było czasu, instrumentów, środków"

Jak ocenił, był czas na to, żeby zorganizować "pokaz, igrzyska" poprzez powołanie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. - Natomiast nie znaleziono instrumentów, czasu, ani środków na to, aby rozwiązać te ludzkie problemy, te ludzkie sprawy - powiedział Pahl.



Przypomniał też, że projekt ws. uregulowania kwestii reprywatyzacji we wrześniu 2016 roku, przy udziale władz Warszawy, przygotowała i złożyła Platforma Obywatelska.



Poseł PO Marcin Kierwiński mówił wówczas, że projekt ustawy ma zamknąć "handel roszczeniami" i "zniwelować skutki tzw. dekretu Bieruta".



Obecny resort sprawiedliwości przedstawił projekt ustawy reprywatyzacyjnej w październiku. Przewiduje on między innymi takie rozwiązania, jak rekompensatę w wysokości do 20 procent wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 r., czy zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami. Szacunkowy koszt jej skutków wyniósłby od 10 do 15 mld zł.



Dekret z 26 października 1945 r. "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy", podpisany przez ówczesnego prezydenta Polski Bolesława Bieruta, objął obszar miasta stołecznego Warszawy. Skutkiem wejścia w życie tzw dekretu Bieruta było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez gminę miasta stołecznego Warszawy, a w 1950 r. - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego - przez Skarb Państwa. Dekretem uzasadnianym "racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu" objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

