"Ranił nożem i uciekł". Zarzut i areszt dla podejrzanego

Najpierw doszło do awantury, potem sprawca wyjął nóż, ranił mężczyznę i uciekł - do takiego zdarzenia według policji doszło na Woli. Tamtejsi policjanci zatrzymali już podejrzanego. To 28-letni obywatel Rosji. Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił do tymczasowego aresztu.





Wszystko rozegrało się na ulicy Staszica na Młynowie. Policjanci z wolskiego wydziału patrolowo-interwencyjnego uzyskali informację, że w pobliżu jednego z bloków doszło do awantury z udziałem dwóch mężczyzn. Nagle jeden z nich miał wyjąć nóż, zadać drugiemu kilka ciosów nożem i uciec.Świadkowie obserwujący zdarzenie, wezwali karetkę pogotowia. Ta zabrała poszkodowanego do szpitala.

O co mężczyźni się pokłócili? Policja nie precyzuje. - Pokrzywdzony był pod wpływem alkoholu i po zdarzeniu nie wszystko dokładnie pamiętał - powiedziała nam Marta Sulowska z Komendy Rejonowej na Woli.

Grozi mu 10 lat więzienia

Policjanci z Woli zaczęli szukać sprawcy. "Funkcjonariusze wytypowali klatkę schodową oraz mieszkanie do którego wbiegł poszukiwany mężczyzna. W lokalu był 28-letni obywatel Rosji, którego wizerunek odpowiadał rysopisowi sprawcy" - opisują funkcjonariusze na swojej stronie.



Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy przy Żytniej. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy i przekazali cała sprawę w ręce prokuratora.

"28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała" - informują.

Decyzją sądu 28-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

