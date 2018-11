Rafał Trzaskowski przedstawił swoją drużynę w ratuszu

Informacje

- Tak jak zapowiadałem, przyszedł czas, żeby zaprezentować moją drużynę, moich współpracowników, moje współpracowniczki, z którymi będę realizował swój program i program Koalicji Obywatelskiej - powiedział na początku piątkowej konferencji nowy prezydent Warszawy.

Rozdzielone zadania

Przypomniał to, co deklarował wcześniej: że jego prezydentura będzie czasem "mądrej kontynuacji, ale również zmian".- Dokładnie przyjrzymy się funkcjonowaniu ratusza. W przeciągu najbliższych miesięcy przyszłego roku przedstawimy raport otwarcia i wraz z moim współpracownikami będziemy podejmowali decyzje co do zmian - zaznaczył Trzaskowski.

Trzaskowski przedstawił w piątek na popołudniowej konferencji przyszłych wiceprezydentów stolicy.

O całej czwórce pisaliśmy już na tvnwarszawa.pl. Zgodnie z naszymi informacjami wiceprezydentami pozostają nadal Renata Kaznowska i Michał Olszewski, choć zmieni im zakres obowiązków.

Trzecim zastępcą Rafała Trzaskowskiego będzie Paweł Rabiej, którego wiceprezydentura była zapowiadana już wcześniej i była elementem przedwyborczej umowy między Platformą Obywatelską i Nowoczesną.

Czwartym zastępcą został Robert Soszyński, w przeszłości między innymi burmistrz Mokotowa.

Paweł Rabiej

Na początku Trzaskowski przedstawił Pawła Rabieja. Będzie odpowiadał za biura: Spraw Dekretowych, Pomocy i Projektów Społecznych oraz Polityki Zdrowotnej.

- Osoba bardzo doświadczona, przede wszystkim słynąca z gotowości na dialog, umiejąca rozmawiać zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi, dlatego też taki będzie zakres jego obowiązków. Osoba, która od wielu, wielu miesięcy zajmowała się kwestiami reprywatyzacji - mówił Trzaskowski.

Dodał, że Rabiej będzie zajmował się reprywatyzacją jako osoba nowa w ratuszu. - Trzeba tę sprawę wyjaśnić do samego końca - podkreślił Trzaskowski.

Renata Kaznowska

Kaznowskiej mają podlegać Biuro Sportu i Rekreacji, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Edukacji,

Polityki Lokalowej.

- Renata Kaznowska jest określana jako specjalistka w rozwiązywania trudnych problemów. Ja często rozmawiając z tymi wszystkim, którzy z Renatą współpracowali, słyszałem właśnie taką opinię, że to jest ta osoba, którą można posłać na najtrudniejszy odcinek, żeby rozwiązywała problemy. Zajmowała się kwestiami transportu i wyprowadziła na prostą bardzo wiele trudnych problemów - tłumaczył.

I dodał, że chce, by zajęła się teraz Biurem Edukacji. Bo "po zmianach wprowadzonych przez PiS coraz bardziej absorbująca, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe". - W związku z tym, kto jak nie Renata, może być właśnie na tym odcinku - dodał Trzaskowski.

Michał Olszewski

Michał Olszewski zajmie się Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Geodezji i Katastru, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

- Będzie miał jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania, któremu przyjdzie nam stawić czoło, a mianowicie śmieci, dlatego będzie odpowiadał za biuro gospodarki odpadami komunalnymi – dodał Trzaskowski.

Podkreślał również wagę Biura Architektury. - Osobiście się zaangażuje w nadzór nad tym biurem, osobiście się zaangażuję w reformę tego biura, dlatego, że ono decyduje jak wygląda nasze miasto, a mianowicie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – tłumaczył Trzaskowski.

Robert Soszyński

Robert Soszyński będzie odpowiadał za Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Infrastruktury, Polityki Mobilności i Transportu oraz Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

- Osoba niebywale doświadczona, samorządowiec, osoba, która odpowiadała za realizację bardzo wielu, bardzo poważnych projektów inwestycyjnych, właśnie takich osób trzeba z doświadczeniem, żebyśmy mogli zarządzać tymi ważnymi obszarami w Warszawie i rozwiązywać problemy transportu, inwestycji, ale również kwestii związanych z remontami dróg – argumentował prezydent Warszawy.

W wysłanym przez ratusz życiorysie czytamy, że ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej (1990r.) Jest doktorem nauk politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (2014r.) Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania w Administracji Publicznej (2007r.) oraz studia MBA (2011r.).

Był wiceprezesem Zarządu Polskich LNG SA, GrECo JLT Polska, prezesem Zarządu PERN Przyjaźń SA, Ciech Service, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Mokotów, dyrektorem zarządzającym GrECo JLT oraz burmistrzem dzielnicy Mokotów.

Skarbnik i sekretarz

Skarbnikiem miasta pozostanie Mirosław Czekaj. - Osoba niesłychanie doświadczona, bardzo odpowiedzialna - podkreślił Trzaskowski. Będzie miał pod sobą Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Planowania Budżetowego, Podatków i Egzekucji, Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.

W ratusz nadal sekretarzem miasta będzie Marcin Wojdat. Ma zajmować się Biurem Zamówień Publicznych, Biurem Administracji i Spraw Obywatelskiej, Bezpieczeństwem i Zarządzaniem Kryzysowym, Biurem Rady Miasta Stołecznego Warszawy, miejskim centrum sieci danych i Biurem Cyfryzacji Miasta. - Jako osoba zaangażowana od wielu, wielu lat w kwestię cyfryzacji, szczególnie ta sprawa leży mi na sercu - dodał Trzaskowski.

Dwie koordynatorki

Justyna Glusman, która z ramienia ruchów miejskich startowała w wyborach na prezydenta Warszawy, będzie koordynatorką w zespole Trzaskowskiego i zajmie się zróżnicowanym rozwojem i zielenią. Ma mieć pod opieką Biuro Ochrony Środowiska.

Jak podaje ratusz, to absolwentka SGH i London School of Economics, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych. Posiada doświadczenie pracy w instytucjach samorządu terytorialnego i administracji publicznej, a także w sektorze prywatnym. Prowadzi wykłady na podyplomowych studiach zarządzania miastem na SGH, publikuje na tematy dotyczące samorządu terytorialnego.

Z kolei koordynatorką ds. kultury i komunikacji społecznej będzie Aldona Machnowska-Góra, działaczka zajmująca się organizacjami pozarządowymi. Będzie nadzorowała Centrum Komunikacji Społecznej i Biuro Kultury.

"Absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego współtwórczyni programu dla Warszawy Rafała Trzaskowskiego, działaczka społeczna i animatorka kultury, producentka spektakli i festiwali teatralnych, od 2016 r. wicedyrektorka Teatru Studio w Warszawie współautorka „Programu Rozwoju Kultury Warszawa 2020. Miasto kultury i obywateli, przyjętego w 2012 r. uchwałą Rady Miasta jako oficjalna polityka kulturalna Warszawy" - informuje urząd miasta.

Od 2006 do 2014 członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury przy Biurze Kultury. Wcześniej była dyrektorką Teatru Warsawy i dwunastu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego.

Dyrektor magistratu

- Powołam osobną osobę na stanowisku dyrektora magistratu, kolejną kobietę w naszym zespole, która będzie odpowiedzialna za biuro kontroli, biuro kadr i szkoleń oraz biuro organizacji urzędu – dodał Trzaskowski. Nie podał jednak jej nazwiska.

Trzaskowski zapowiedział również, że w poniedziałek zaprezentuje "bardzo konkretne priorytety, które chce realizować w pierwszej kolejności".

Drużyna Rafała Trzaskowskiegofot. Paweł Supernak / PAP

ran/PAP/pm