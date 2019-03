Radny proponuje ulgi dla większej grupy krwiodawców

Informacje

Stołeczny radny Sebastian Kaleta (PiS) złożył interpelację do prezydenta Warszawy w sprawie rozszerzenia grupy krwiodawców, którym przysługują zniżki na przejazdy komunikacją miejską. Ratusz zaznacza, że oszacuje koszty tej propozycji.

Kaleta złożył w połowie lutego interpelację. Napisał, że w związku z sygnałami kierowanymi do niego przez honorowych Dawców Krwi zwraca się z wnioskiem o rozważenie przez prezydenta Warszawy rozszerzenia programu ulg w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi II lub III stopnia.

Powołał się na piękny gest gdańszczan

Kaleta powołał się na "piękny gest mieszkańców Gdańska", którzy stali w kolejkach, by oddać krew walczącemu o życie prezydentowi tamtego miasta Pawłowi Adamowiczowi (ranionemu 13 stycznia nożem przez napastnika podczas gdańskiego finału WOŚP; dzień później Adamowicz zmarł). Zdaniem warszawskiego radnego może to być impuls do docenienia takich postaw przez stolicę.

Jak napisał w interpelacji, w Warszawie darmowe przejazdy przysługują osobom, które oddały 15 l krwi (kobiety) lub 18 l krwi (mężczyźni). To osoby, które mają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia. Według radnego przyznanie przywileju tylko najwyższej grupie Honorowych Dawców Krwi nie stanowi odpowiedniej zachęty dla osób, które chciałyby częściej oddawać krew. Dlatego zaproponował, aby bezpłatny przejazd komunikacją miejską przysługiwał także osobom z tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II i III stopnia lub uzyskały 50-procentową ulgę na przejazdy.

Na interpelację odpowiedział 6 marca wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Poinformował, że "funkcjonujące w warszawskim transporcie publicznym rozwiązanie jest realizowane w oparciu o przyjęty i sprawdzony system polskiego odznaczenia, jakim jest odznaka "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" przyznawana na zasadach i w trybie określonym przez przepisy ustawy o publicznej służbie krwi (...)".

Przywilej przysługuje Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi I stopnia, którzy "dobrowolnie i bezpłatnie realizują idee krwiodawstwa w sposób systematyczny i rozłożony w czasie".

Oszacują koszty

Według ratusza, przyznanie ulg Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi II i III stopnia spowoduje zmianę liczby uprawnionych, ich zróżnicowanie ze względu na oddaną już liczbę krwi i zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów. "Obecnie nie prowadzi się działań dla realizacji takiego rozwiązania" - napisał wiceprezydent.

Dodał jednak, że wystąpił do Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o podanie liczby Zasłużonych Dawców Krwi II lub III stopnia, co "pozwoli oszacować skutki finansowe związane z ewentualną realizacją postulatu przedstawionego w interpelacji (...)".

PAP/kz/ran