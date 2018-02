Informacje

Propozycje dla buspasów fot. Archiwum TVN, ZDM

"Zwrócili się do mnie mieszkańcy w sprawie organizacji nowych buspasów, tj. pasów drogowych przeznaczonych wyłącznie dla transportu zbiorowego. Mieszkańcy proponują utworzenie buspasów w ul. Puławskiej od granic miasta do metra Wilanowska oraz na całej długości mostów: im. Grota-Roweckiego i Gdańskiego" - wyjaśnił Michał Bitner, radny miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej.

I poprosił o przeanalizowanie lokalizacji.

Za ponad trzy lata

Samorządowcowi odpowiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Odniosła się do każdej z propozycji.

W przypadku Puławskiej Zarząd Transportu Miejskiego ma przygotować analizę wpływu takiego buspasa na inne pojazdy korzystające z tej arterii. "Zostanie ona przeprowadzona po zakończeniu aktualnie prowadzonej analizy wytyczenia pasa autobusowego w ciągu ulicy Wilanowskiej (odcinek od ul. Sobieskiego do ul. Rolnej). Wyniki analizy dla Puławskiej będą dostępne na przełomie II i III kwartału 2018 r. i będą podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym wyznaczeniu pasa autobusowego w tej ulicy" - zapowiedziała Kaznowska.

Ale to dosyć odległa przyszłość. Bo jak zaznaczyła Kaznowska, docelowy układ na Puławskiej będzie określony po zakończeniu budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nowej wylotówki na Kraków, czyli trasy S7 na odcinku od węzła Lotnisko do obwodnicy Grójca w roku 2021.

ZTM monitoruje

A co z mostami? Kaznowska przypomniała, że przeprawa imienia Grota Roweckiego jest w zarządzie GDDKiA. Jak podkreśliła, z tego powodu wytyczenie pasa autobusowego w tym miejscu nie jest planowane.

Z kolei na moście Gdańskim "występuje małe natężenie linii autobusowych", a główny ciężar komunikacji miejskiej biorą na siebie tramwaje "o stosunkowo wysokiej częstotliwości kursowania".

"Ponadto ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej przepustowości wydzielone pasy autobusowe wyznaczane są co do zasady w miejscach, gdzie występuje znaczące utrudnienie w ruchu dla pojazdów autobusowych, a co za tym idzie, obserwuje się znaczące wydłużenie czasu podróży tym środkiem transportu" - wyjaśniła wiceprezydent.

I dodała, że ZTM monitoruje sytuację na moście Gdańskim pod tym kątem.

ZOBACZ TEŻ MATERIAŁY O MOTOCYKLACH NA BUSPASACH:





ran/pm