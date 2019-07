Informacje

Rada miasta (zdjęcie ilustracyjne) fot. archiwum TVN

A może ograniczyć zużywanie papieru przez radnych? - pomyślała Anna Auksel-Sekutowicz i zwróciła się z pytaniami do ratusza.

Warszawa bez papieru – tak swoją interpelację zatytułowała radna Koalicji Obywatelskiej Anna Auksel- Sekutowicz i już policzyła, ile jej koledzy z rady zużyli w tej kadencji papierowych kartek.

"Radni kadencji 2018 - 2023 do 24 czerwca złożyli blisko 1000 interpelacji. To prawdopodobnie 2000 kartek papieru" – oszacowała i postanowiła pytania Rafałowi Trzaskowskiemu.

Kilka kwestii

Radna zapytała, czy istnieje możliwość, aby powstał specjalny adres mejlowy do wysyłki interpelacji (z którego one z kolei wysyłane byłyby do poszczególnych działów).

Kolejnym pomysłem radnej jest zobowiązanie radnych, żeby swoje interpelacje i zapytania wysyłali jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej samej formie mieliby odpowiadać urzędnicy.

"Dzięki takiemu rozwiązaniu, w przeciągu całej kadencji, będziemy w stanie zaoszczędzić ponad 30 000 kartek papieru, co byłoby kolejnym etapem dbałości urzędu o środowisko oraz redukcji kosztów" – stwierdziła.

Radni mają wybór

Odpowiedział Rafał Trzaskowski, który wskazał, że radni już dziś mogą wysyłać swoje interpelacje za pośrednictwem mejla. Ale jest jeden warunek: muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli radny zdecyduje się przekazać swoje pismo w takiej formie, urzędnik tak samo odpowie.

Jednak Trzaskowski podkreśla, że składanie interpelacji w formie elektronicznej "jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem". "Wybór należy od woli radnego" - stwierdził.

Dedykowanego mejla również nie będzie, bo – jak tłumaczy prezydent – do zarządzania interpelacjami powołana została już komórka, która działa zgodnie z wyznaczoną w 2017 roku procedurą.

Na Ursynowie oszczędzają

Tymczasem w ursynowskim ratuszu kilka miesięcy temu zarządzono dwustronne drukowanie. Urzędnicy w ten sposób chcą oszczędzać papier. W związku z tym wymieniono już stare urządzenia, które nie mają takiej opcji.

Wprowadzono również "drukowanie podążające", które pozwala na wydrukowanie dokumentu w dowolnej drukarce. Urzędnik musi się wcześniej zalogować, w ursynowskim ratuszu robi się to za pomocą karty.

kz/r