Radni sejmiku wybrani. Zwyciężyło PiS, ale KO i PSL mają większość

Informacje

Sejmik województwa mazowieckiego 2018-2023 fot. tvn24.pl

Nieoficjalnie w wyborach do sejmiku mazowieckiego najwięcej głosów otrzymali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Rządzić może jednak Koalicja Obywatelska razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Choć wyniki zostały opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, to nie są jeszcze ostatecznie zatwierdzone.



PKW podała w środę po południu wyniki wyborów do Sejmiku województwa mazowieckiego: 34,04 proc. głosów dla PiS, 27,66 proc. dla Koalicji Obywatelskiej, 13,15 proc. dla PSL, 6,24 proc. dla Bezpartyjnych Samorządowców.

Najwięcej mandatów dla PiS, ale większość mają KO i PSL

Według tych jeszcze nieoficjalnych wyników 24 mandaty przypadną PiS, 18 Koalicji Obywatelskiej a osiem weźmie PSL. Do sejmiku wejdzie także jeden przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców.

Jak zaznacza reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, PKW musi jeszcze ostatecznie zatwierdzić protokoły, dopiero wtedy będą oficjalne i ostateczne.

Jeżeli się potwierdzą, PiS w sejmiku reprezentować będą: Witold Kołodziejski, Michał Prószyński, Michał Grodzki, Tomasz Zdzikot, Wojciech Zabłocki, Rafał Romanowski, Artur Czapliński, Łukasz Gołębiowski, Mirosław Milewski, Radosław Fogiel, Jakub Kowalski, Agnieszka Górska, Ewa Białecka, Wojciech Kudelski, Marcin Grabowski, Krzysztof Żochowski, Joanna Bala, Michał Góras, Maciej Górski, Andrzej Bittel, Katarzyna Lubiak, Dominika Figurska, Damian Olszewski i Stefan Traczyk.



Z ramienia Koalicji Obywatelskiej do sejmiku dostali się: Ludwik Rakowski, Katarzyna Bornowska, Helena Cichocka, Krzysztof Skolimowski, Bartosz Wiśniakowski, Krzysztof Strzałkowski, Urszula Kierzkowska, Tomasz Kucharski, Wioletta Paprocka-Ślusarska, Izabela Ziątek, Wiesław Raboszuk, Rafał Rajkowski, Tomasz Śmietanka, Elżbieta Lanc, Marcin Podsędek, Maciej Lasek, Piotr Kandyba i Jadwiga Zakrzewska.

Reprezentantami PSL będą: Adam Struzik, Mirosław Orliński, Paweł Obermeyer, Konrad Wojnarowski, Leszek Przybytniak, Janina Orzełowska, Mirosław Augustyniak i Bożena Żelazowska. Bezpartyjnych reprezentować będzie Konrad Rytel.

Sejmik województwa mazowieckiego fot. tvn24.pl

PSL-owcy przejdą do PiS? "Czyste spekulacje"

Marszałek województwa Adam Struzik z PSL, był zapytany przez PAP o nieoficjalne doniesienia medialne, z których wynikało, że dwóch radnych sejmiku - z ramienia ludowców - miałoby rozważać przejście do PiS, co miałoby dać tej partii przewagę i możliwość samodzielnego rządzenia na Mazowszu. - Nic mi o tym nie wiadomo. To są czyste spekulacje – podkreślił Struzik, zaznaczając jednocześnie, że jeszcze nie ma oficjalnych wyników.

Oświadczył, że nawet jeśli takie propozycje ze strony PiS padają, to żaden ludowiec nie wejdzie w taką koalicję. - Jestem pewny swoich ludzi, bo są to poważne osoby - wskazał Struzik.

ZOBACZ MATERIAŁY O TEGOROCZNYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH:

PAP/ran/b