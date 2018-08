Radni poprawiają okręgi wyborcze

Informacje

Radni zajmą się podziałem okręgów na Pradze Południe fot. Shutterstock

Radni Warszawy biorą się za poprawianie granic okręgów wyborczych na Pradze Południe. Poprzednie wyznaczyli tak, że Państwowa Komisja Wyborcza uznała je za "zbyt daleko idące" i wykonane z naruszeniem prawa.



Nie będzie rewolucji z okręgami na Pradze Południe, choć taką szykowali mieszkańcom tej dzielnicy warszawscy radni Platformy Obywatelskiej.



Przypomnijmy krótko, wiosną Rada Warszawy dokonywała zmian we wszystkich okręgach - i do rady miasta i do dzielnic (było to konieczne, ze względu na zmiany w kodeksie wyborczym). Jedne były ledwie kosmetyczne - polegały na przesunięciu granicy okręgu o ulice czy dwie dalej. Inne wywracały dotychczasową geografię wyborczą do góry nogami. Tak właśnie stało się na Pradze Południe.

Sąd i komisja upominają radnych

W poniedziałek nadzwyczajna sesja

W poprzednich wyborach samorządowych dzielnica była podzielona na cztery okręgi. W dwóch wybierano po siedmiu radnych, w trzecim - pięciu, a ostatnim - sześciu. W nowej odsłonie radni podzielili Pragę na pięć okręgów - po pięć mandatów w każdym. Poszatkowano będący do tej pory jednym okręgiem Grochów Północny czy Gocław. Zmiany nie były konsultowane z radą dzielnicy ani z mieszkańcami.Sprawą zajęła się Państwowa Komisja Wyborcza, która taki podział oceniła bardzo krytycznie. Stwierdziła, że był zbyt radykalny , dokonany bez uzasadnienia i naruszający ważną zasadę stałości okręgów. Miasto nie zgodziło się ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej i odwołało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten jednak skargi nie uwzględnił.

Radni biorą się więc za poprawianie okręgów. Na najbliższy poniedziałek wyznaczono nadzwyczajną sesję Rady Warszawy poświęconą tylko praskim okręgom.





Problemy z okręgami na Ochocie

Z projektu uchwały, który został już opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że w nowym układzie radni utrzymują podział z poprzednich wyborów samorządowych. Zostają cztery okręgi: pierwszy i drugi - siedmiomandatowy, trzeci - pięciomandatowy, a czwarty - sześciomandatowy.Jedyna zmiana, jaka zachodzi to nieznaczne przesunięcie granicy między trzecim i czwartym okręgiem - czyli między Gocławiem, Saską Kępą i Przyczółkiem Grochowskim. Granica okręgu czwartego (z Gocławiem) - zamiast do alei Stanów Zjednoczonych, dobiegać będzie tylko do Bora-Komorowskiego i tą ulicą - dalej do starej granicy wzdłuż Nowaka-Jeziorańskiego.

Warto jednak przypomnieć, że nie tylko na Pradze Południe okręgi wyborcze miały zostać poprawione. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia także na Ochocie. W poprzednich wyborach samorządowych dzielnica była podzielona na cztery okręgi, a teraz radni zapowiedzieli wydzielenie dodatkowego - piątego i nową liczbę mandatów w każdym.



Tej sprawie także przyjrzała się Państwowa Komisja Wyborcza, wydając krytyczną uchwałę. Radni miasta również odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten - podobnie jak w przypadku Pragi - skargi nie uwzględnił.



Podczas poniedziałkowej sesji pewnie dowiemy się, co dalej z podziałem na Ochocie. Kiedy na początku sierpnia chcieliśmy dowiedzieć się, czy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło jakieś odwołanie w tej sprawie, sąd odpowiedział nam, że uzasadnienie do wyroku nie zostało jeszcze wysłane zainteresowanym stronom.

kw/gp