Radni odchodzą, PO traci większość. "Poprzemy Wojciechowicza"

Informacje

Troje miejskich radnych postanowiło odejść z Platformy Obywatelskiej. Oznacza to, że partia straci większość w Radzie Warszawy. - W wyborach na prezydenta Warszawy poprzemy Jacka Wojciechowicza - zadeklarowali w sobotę.

Na odejście z PO zdecydowali się Aleksandra Scheybal-Rostek, Izabela Chmielewska i Lech Jaworski. Swoją decyzję ogłosili podczas sobotniej konferencji prasowej. - Zdecydowaliśmy się podjąć radykalne kroki. Odchodzimy z warszawskiej Platformy. Apelujemy do koleżanek i kolegów z naszego dotychczasowego ugrupowania, aby otrząsnęli się z marazmu - powiedział Jaworski.

Platforma straci większość w radzie

Dodał też, że była to trudna decyzja, ale "wydarzenia ostatnich dni, a już w szczególności ostatnich dwóch lat pokazują, że potrzebne są radykalne kroki, aby przeciwstawić się zagrożeniu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie".

Zdaniem radnych, obecne działania Platformy Obywatelskiej i kampania wyborcza Rafała Trzaskowskiego nie są wystarczające, by pokonać PiS w nadchodzących wyborach samorządowych. - Moim zdaniem, są to działania, które są gwarantem, by przegrać kolejne wybory. Na początek do samorządu warszawskiego, a potem do parlamentu - stwierdził Jaworski.

Radni wyjaśnili, że liczą na wstrząs w strukturach PO. - W rachunkach bezwzględnych, wraz z naszym odejściem Platforma traci większość w radzie miasta - dodał Jaworski.

Klub Platformy w radzie miasta liczył 32 radnych. Teraz Jaworski, Chmielewska i Scheybal-Rostek będą działali jako radni niezależni. Oznacza to, że PO będzie miała 29 przedstawicieli w 60-osobowej radzie.

"Poprzemy Wojciechowicza"

Jak tłumaczył Jaworski, decyzja o odejściu z Platformy była decyzją suwerenną. Radni zdecydowali już, kogo wesprą w walce o fotel prezydenta stolicy. - Możemy zadeklarować, że w wyborach na prezydenta Warszawy poprzemy Jacka Wojciechowicza, którego bardzo dobrze znamy, z którym blisko współpracowaliśmy. Wykazał się kompetencją i samodzielnym myśleniem, na które w obecnej Platformie nie ma miejsca - zaznaczył radny.

- Wierzymy, że arogancka i niekompetentna kampania, a także polityka warszawskiej i centralnej Platformy nie będzie stanowić realnego zagrożenia dla uratowania demokracji w naszym kraju - dodał.

Dziennikarze pytali o to, jak odejście radnych z PO wpłynie na kampanię wyborczą. - Mam nadzieję, że konstruktywnie wpłynie na walkę o stolicę wszystkich sił demokratycznych, które przeciwstawiają się zagrożeniu ze strony Prawa i Sprawiedliwości – odparł Jaworski.

kk/pm