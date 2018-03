Radni obcięli jej pensję, burmistrz Wołomina zapowiada, że pójdzie do sądu

Informacje

Radni Wołomina obcięli wynagrodzenie burmistrza. Oficjalnie z powodu niegospodarności, ale jak twierdzi sama zainteresowana - chodzi o polityczny odwet. Materiał "Faktów" TVN.





Burmistrz Elżbieta Radwan teraz będzie zarabiać 9 490 zł brutto (wcześniej zarabiała 12 540 zł brutto). I nawet bardzo nie żałuje. - Warto tę parę groszy odżałować, żeby mieszkańcy i Polacy usłyszeli prawdę - mówi

"Niech pani zatrudni jednego wiceburmistrza od nas"

Burmistrz twierdzi, że ponosi konsekwencje finansowe, bo nie zatrudniła zastępcy z Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówił na posiedzeniu rady jeden z samorządowców tej partii.

- Niech pani zatrudni jednego wiceburmistrza od nas i ta współpraca inaczej będzie wyglądała, tak jak było w poprzedniej kadencji - mówił na sesji radny PiS Zbigniew Paziewski. Nagrał to były samorządowiec Piotr Wyszyński.

- Przyzwyczaili się tutaj w Wołominie, że musi być układ polityczny, a jak jest układ polityczny, to muszą mieć wpływ na to, co się dzieje, muszą mieć swoich ludzi - komentuje Wyszyński.

O politycznym odwecie są przekonani również współpracownicy burmistrz. - Ja byłam świadkiem, jak przychodzili tutaj emisariusze PiS-u i proponowali, żeby im dać stanowiska wiceburmistrza i dwóch prezesów spółek - mówi Edyta Zbieć, zastępca burmistrza Wołomina.

Uzasadnienie uchwały

W uzasadnieniu uchwały obniżającej pensję burmistrz Wołomina napisano, że "źle zarządza" i gospodaruje "środkami publicznymi", a gmina musi wypłacać "odszkodowania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych byłym pracownikom za naruszenie ich praw przy zwolnieniach z pracy".

Kolejnym argumentem za obniżeniem wynagrodzenia burmistrz była, jak piszą radni "niekompetencja w realizowaniu zadań inwestycyjnych" - jako przykład podają tzw. "aferę internetową", "projekt pn. "Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin". Projekt został odebrany przez Gminę Wołomin i wykonawcy zapłacono wynagrodzenie, mimo że, co wykazały późniejsze kontrole, większość z punktów zamontowanych w sołectwach gminy Wołomin w ogóle nie działała albo były z tym duże problemy" - twierdzą radni.

Reporterzy "Faktów TVN" chcieli o całej sprawie porozmawiać z przewodniczącym rady miejskiej w Wołominie, również z PiS-u, ale nie znalazł czasu. Politycy w Sejmie też tematu unikali.

Elżbieta Radwan zapowiada, że sprawę obniżki pensji skieruje do sądu.

