Radni nie wybrali jeszcze nazw stacji metra na Targówku, ale tablice już wiszą

Tablice "Targówek" i "Trocka" pojawiły się już na peronach budowanego odcinka podziemnej kolejki. – Jesteśmy na takim etapie inwestycji, że stacja jest wykańczana – informuje Anna Bartoń, rzeczniczka metra. Problem w tym, że nazwy stacji muszą wcześniej zaakceptować miejscy radni, a ci nie zdążyli tego zrobić.

Budowa metra na Targówek ma zakończyć się w maju przyszłego roku. Ratusz zapewnia, że prace idą sprawnie. Mniej sprawnie idzie miejskim radnym ustalanie nazw stacji. Wciąż nie zdecydowali, jak będą się nazywać.

Różne propozycje

Zespół Nazewnictwa Miejskiego (złożony między innymi z varsavianistów i historyków) zaproponował, żeby stacje nazwać "Targówek-Ossowskiego" oraz "Targówek-Trocka", co byłoby nawiązaniem do nazw osiedli oraz do głównych ulic, przy których będzie zlokalizowane metro.

Jednak Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego (składająca się z radnych Warszawy) stała na stanowisku, że stacje powinny nazywać się "Targówek" oraz "Trocka". - Chcemy, żeby nazwy były proste oraz rozpoznawalne – tłumaczy przewodnicząca komisji i nowa radna Anna Nehrebecka.

Obie propozycje odrzucili dzielnicowi radni Targówka. Ci jeszcze przed wyborami zaproponowali, aby stacje nazywały się "Teatr Rampa" oraz "Targówek Mieszkaniowy".

- Opóźnienie w nadawaniu nazw stacjom spowodowały wybory (samorządowe - red). Nazwy nie były głosowane, ale będą. Chcielibyśmy to zrobić na najbliższej sesji – zapewnia Anna Nehrebecka.

Bez czekania na formalności tablice z nazwami stacji zostały już zamontowane. A co jeżeli radni zmienia zdanie? - Ponowna wymiana tablic nie jest problemem – przekonuje rzeczniczka metra Anna Bartoń.

Metro na Targówek

Warszawskie metro ma dwie linie. Pierwsza łączy Kabaty z Młocinami. Druga ma jedynie odcinek centralny. Można nią przejechać z ronda Daszyńskiego na plac Wileński. Teraz powstają jej kolejne odcinki - zachodni na Wolę i Bemowo oraz wschodni - na Targówek. Wartość tej inwestycji to 3,5 mld zł, z czego niemal 2 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Powstają trzy stacje na odcinku wschodnio-północnym i dwie na odcinku zachodnim, zakupiono też 17 pociągów.

