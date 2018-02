Informacje

Tunel bez filtrów TVN24



Radni miejscy jednogłośnie opowiedzieli się za instalacją filtrów spalin w tunelu na Ursynowie. Przyjęte stanowisko nie oznacza jednak, że sprawa jest przesądzona.

Radni zwrócili się do prezydent miasta o "zbadanie możliwości sfinansowania zakupu i instalacji filtrów spalin oraz budowy stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza".

Przypomnieli, że według prognoz tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy, którego budowa już ruszyła, przejeżdżać będzie około 120 tysięcy samochodów na dobę, w tym 10 tysięcy ciężarowych. "75 procent tej liczby pojazdów to samochody przejeżdżające w tranzycie – Wschód-Zachód, stanowiący dodatkowo generowany ruch" – argumentowali radni.

Powołali się również na aktualne pomiary zanieczyszczenia powietrza na Ursynowie, według których, już teraz oddycha się tam źle.

"Zwracamy się do prezydent Warszawy o zbadanie możliwości zawarcia porozumienia z inwestorem obwodnicy, celem sfinansowania zakupu i instalacji filtrów oraz budowy stacji ciągłego pomiaru zanieczyszczeń powietrza" – napisali w stanowisku.

Podjęto je z inicjatywy radnego niezależnego Piotra Guziała (byłego burmistrza Ursynowa). "Dziękuję za zrozumienie tego ważnego dla Ursynowa problemu ponad podziałami politycznymi. Będziemy analizowali możliwe rozwiązania zgodnie z sugestia Rady" - skomentował na Facebooku wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Tunel niedaleko szpitala

W środę informowaliśmy o decyzji Ministerstwa Infrastruktury, które odrzuciło odwołanie miasta dotyczące możliwości instalacji filtrów spalin w tunelu POW. O filtry walczyli mieszkańcy i lokalne stowarzyszenia. Przypominali, że od najbliższych bloków budowaną trasę dzielić będzie jedynie 110 metrów. Wskazywali, że w odległości 700 metrów powstaje Szpital Południowy, a od lat w okolicy działa też Centrum Onkologii.

Pod petycją o montaż filtrów spalin podpisało się 4 tysiące osób, z kolei 7 tysięcy zgłosiło w tej sprawie wnioski do wojewody, jednak urzędnicy byli nieugięci.

Obwodnica na Ursynowie

Konflikt dotyczy odcinka pomiędzy Puławską a Przyczółkową. Tunel ma mieć około dwóch kilometrów. Przejdzie pod ulicami: Pileckiego, Stryjeńskich, Braci Wagów, pod pierwszą linią metra, Lanciego i Rosoła oraz Nowoursynowską.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa, która pobiegnie przez Ursynów, Wilanów i Wawer. Umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia oraz połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

kz/b