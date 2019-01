Radni dołożyli 180 milionów na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Informacje

Wizualizacje MSN i TR fot. Thomas Phifer & Partners

Budżet na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej został zwiększony o 180 milionów złotych. Dzięki przyznaniu dodatkowych środków, inwestycja będzie w końcu mogła wkroczyć w fazę realizacji. Wkrótce dowiemy się, kto będzie wykonawcą.



Decyzja w tej sprawie zapadła na czwartkowej sesji Rady Warszawy. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego, uchwalona została poprawka do wieloletniej perspektywy finansowej, która przewiduje zwiększenie puli środków na budowę MSN.

- Ocena rynku i trudności realizacji tej inwestycji spowodowała, że musieliśmy zweryfikować kosztowo ten projekt - mówi prezydent cytowany w komunikacie ratusza.

Jak wyjaśnia rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa, kwota zarezerwowana na tę inwestycję wzrosła z 324 do 504 milionów złotych.

Wyzwanie budowlane

W grudniu upłynął termin składania ofert w drugim postępowaniu przetargowym na wybór generalnego wykonawcy. Oferty złożyły trzy firmy, a każda z nich przekroczyła budżet planowany przez miasto.

Budowa siedziby MSN będzie droga, bo budynek ma powstać nad tunelem pierwszej linii metra i łącznikiem pierwszej i drugiej linii podziemnej kolejki. Konstrukcja nie może obciążać tuneli. W pobliżu jest też ogromny transformator zasilający większą część Śródmieścia.

Jak zaznaczają urzędnicy, w przypadku tej inwestycji kładziony jest ogromny nacisk na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w otoczeniu i pod placem budowy. "Zaproponowane przez oferentów rozwiązania zostały szczegółowo przeanalizowane przez grono ekspertów z Instytutu Badań Dróg i Mostów, uznanych architektów niezwiązanych z prowadzoną inwestycją, grono inżynierów odpowiedzialnych za projekty konstrukcji i instalacji" - dodają.

Na wartość przyszłego kontraktu ze zwycięzcą przetargu wpływa też sytuacja na rynku budowlanym. W minionym roku, w przeciągu kilku miesięcy wzrosły ceny wykonawstwa. A to sprawiło, że firmy nie są w stanie zmieścić się w kwocie pierwotnie zarezerwowanej przez miasto. Z komunikatu ratusza wynika, że przed ogłoszeniem drugiego postępowania przetargowego, przeprowadzona została szczegółowa analiza rynku i panującym na nich tendencji.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg został ogłoszony w marcu ubiegłego roku. Jesienią wydawało się już, że uda się doprowadzić do rozpoczęcia budowy, bo postępowaniem interesowało się pięć przedsiębiorstw. Ostatecznie żadna firma nie złożyła oferty. Urzędnicy musieli go unieważnić i rozpisać od nowa.

20 tysięcy metrów kwadratowych

Docelowo na placu Defilad mają stanąć dwa budynki, ułożone w kształt litery L. Siedziba MSN znajdzie się bliżej Marszałkowskiej i będzie to prosta, jasna, niemal biała bryła. Wokół całego parteru znajdą się podcienie, a przez szklaną elewację będzie można zajrzeć do wnętrza budynku. Pomysł ten został zaczerpnięty z tymczasowej siedziby muzeum w pawilonie Emilia.

Parter budynku będzie ogólnodostępny. Znajdzie się tu mała galeria z często zmieniającymi się wystawami - wizytówka muzeum - oraz księgarnia. Na pierwszym i drugim piętrze znajdą się przestrzenie wystawowe. W planach jest też budowa sal edukacyjnych, biblioteki, audytorium, kina i kawiarni. Ciekawym elementem będzie też rekonstrukcja Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia z końca lat 50. Do tego projektu zostanie wykorzystane oryginalne wyposażenie radiowe z tamtego okresu.

Muzeum będzie miało powierzchnię użytkową około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Za projekt odpowiada amerykański architekt Thomas Phifer, współpracujący z polskimi architektami z pracowni APA Wojciechowski.

TR w oddzielnym postępowaniu

Drugi budynek, który ma stanąć bliżej Pałacu Kultury, to planowana siedziba Teatru Rozmaitości. Konstrukcja budynku będzie ciemniejsza, o nieco bardziej zróżnicowanej bryle. Podcienie będzie miał tylko od strony pasażu, który znajdzie się TR a MSN.

Przypomnijmy, że w lutym 2018 roku miasto zdecydowało się na rozdzielenie inwestycji na dwa postępowania. Do pozwolenia na budowę TR wciąż brakuje kontroli nad sporną działką, która znalazła się w rękach prywatnych w efekcie reprywatyzacji. Bez niej teatr nie ma dostępu do drogi publicznej, co wyklucza pozwolenie na budowę. W lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody mazowieckiego, który na początku roku wywłaszczył sporną działkę na placu Defilad. To oznacza, że wydanie pozwolenia na budowę opóźni się o kolejne miesiące.

Plac Defilad na nowo

Ratusz zapowiada, że rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budynkiem MSN będzie równocześnie początkiem zagospodarowywania całego placu Defilad.

Pod koniec listopada wyłoniony został zwycięski projekt "Placu Centralnego". Był to finał żmudnej procedury, poprzedzonej prowadzonymi na niespotykaną wcześniej w Warszawie skalę konsultacjami społecznymi. Do zaprojektowania ostatecznej wersji placu zaproszona została polsko-duńsko-szwajcarska pracownia A-A Collective. Jej projekt zakłada, że na powierzchni placu odwzorowany zostanie układ przedwojennych ulic, kamienic i podwórek (obrys jednego z nich wyznaczy na przykład kształt planowanej fontanny czy kształt trawnika).

