Radna Prońko poparła Wojciechowicza

Radna z klubu Platformy Obywatelskiej Krystyna Prońko poparła w środę kandydaturę Jacka Wojciechowicza na prezydenta Warszawy. - Z tego poparcia cieszę się szczególnie, wspólnie, w następnej kadencji zrobimy więcej dla kultury niż udało się do tej pory - powiedział były wiceprezydent stolicy.

- Będę popierać kandydaturę Jacka Wojciechowicza, bo jest najlepszy i jedyny, na którego mogę oddać swój cenny głos. Głosuję na Jacka Wojciechowicza - zapowiedziała Krystyna Prońko. Pytana przez dziennikarzy, czy jest to "małe wotum nieufności" dla PO, która wystawiła na to stanowisko Rafała Trzaskowskiego, nie odpowiedziała wprost. Stwierdziła tylko, że jest niezależna, a członkostwo w klubie (ale nie partii) Platformy Obywatelskiej w Radzie Warszawy "nie zmusza jej do niczego".

Wojciechowicz oświadczył, że z poparcia Prońko "cieszy się szczególnie", bo kultura jest mu "niezwykle bliska". - Na pewno wspólnie, razem, w tej następnej kadencji zrobimy więcej dla kultury, niż udało się do tej pory - stwierdził.

Jak podkreślił, jego priorytetem jeśli wygra wybory będzie kultura i edukacja. Zapewnił, że na te dziedziny przeznaczy "zdecydowanie większe środki". - Bez kultury i bez edukacji nie jesteśmy w stanie stworzyć nowoczesnej, otwartej i tolerancyjnej Warszawy - zaznaczył Wojciechowicz.

Według niego, kultura i edukacja "nie zawsze były traktowane przez wszystkie rządy do tej pory poważnie, również przez samorządy". - Chociaż trzeba powiedzieć, że Warszawa dużo zrobiła, ja chcę zrobić jeszcze - zadeklarował kandydat na prezydenta stolicy.

Prońko zasiada w komisjach: cyfryzacji, infrastruktury i inwestycji, kultury i promocji miasta oraz ładu przestrzennego. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, jest wokalistką, kompozytorką oraz nauczycielką muzyki.

Także w środę Jacek Wojciechowicz zaproponował wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Zadeklarował zakupienie 100 egzemplarzy podręczników do nauki tego przedmiotu. - Z punktu widzenia budżetu Warszawy, nie jest to żaden wielki wydatek i wielka sprawa – stwierdził kandydat na prezydenta Warszawy.

Na konferencję prasową zaprosił także posłankę Joannę Scheuring-Wielgus (do niedawna: Nowoczesna). - Nie jestem tutaj przypadkowo. Zawsze wspieram cenne inicjatywy- podkreśliła. - Kiedy pan Wojciechowicz zadzwonił do mnie z pomysłem wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół to stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł, który trzeba implementować – powiedziała Scheuring-Wielgus.

Według posłanki, edukacja seksualna w szkołach to poważne traktowanie dzieci i osób młodych, które wchodzą w dorosłe życie. - Wielokrotnie w Sejmie mówiłam o tym, jakie to jest ważne - dodała.

Kandydat na prezydenta wraz z posłanką zachęcali nauczycieli do zakupu podręcznika do edukacji seksualnej autorstwa Anji Rubik. - Ma bardzo przystępną cenę - zachwalała Scheuring-Wielgus.

Jacek Wojciechowicz zadeklarował zakup 100 takich książek dla szkół przez jego sztab wyborczy. Zaapelował dyrektorów placówek do zgłaszania się po nie. - Z przyjemnością przekażemy je do szkolnych bibliotek. Uważamy, że są to bardzo dobre podręczniki dla uczniów, ale i rodziców, bo znajduje się tam też szereg wskazań jak rozmawiać z własnym dzieckiem o tych wydawało by się, trudnych sprawach – podsumował.

Wojciechowicz przez dekadę był wiceprezydentem Warszawy w ekipie Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zwolniono go wraz z innym jej zastępcą - Jarosławem Jóźwiakiem w 2016 roku. Oficjalnie Wojciechowicz stracił pracę za słabe wykonanie inwestycji, nieoficjalnie - pod presją Grzegorza Schetyny, który uznał, że afera reprywatyzacyjna wymaga "ścięcia kilku głów". Kilka miesięcy temu odszedł z Platformy Obywatelskiej. Ubiega się o prezydenturę jako kandydat niezależny.



